Куда уходят «вирусные» штрафы

Первая волна коронавируса принесла только московскому бюджету около миллиарда рублей. Речь идёт о штрафах, которые были выписаны за нарушение масочного режима. Наказывали не только отдельных людей, но и целые организации. В октябре региональные власти пообещали новые тотальные проверки на общественном транспорте. Эксперты говорят, что штрафные санкции необходимы для безопасности самих пассажиров. Впрочем, они не отрицают, что собранные деньги могут частично компенсировать потраченные на борьбу с пандемией бюджетные средства.

Не штрафом единым

Штрафные санкции за нарушение масочного режима могут принести бюджету неплохие деньги. Во время первой волны пандемии масочные рейды в Москве и области обернулись штрафами на десятки и даже сотни миллионов рублей.

Так, только в августе выявили более 28 тысяч «безмасочников» в транспорте Подмосковья. По данным регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, 2,7 тысячи нарушителей были оштрафованы на общую сумму 13,5 млн рублей. С мая по август в Московской области выявили более 850 нарушений масочного режима, в результате чего были оштрафованы 7,3 тысячи пассажиров, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса, не уточнив объём штрафов в денежном эквиваленте.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Впрочем, эта сумма вряд ли сопоставима с тем, сколько благодаря коронавирусу заработал бюджет Москвы. За пять месяцев в столице оштрафовали более 95,9 тысячи пассажиров, не носящих маски и перчатки, а общая сумма штрафов составила 479,5 млн рублей.

Более 1,2 млн рублей штрафов было выписано москвичам, вернувшимся из зарубежных стран, за непредоставление в трёхдневный срок результатов теста на коронавирус. Эти данные приведены на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Досталось не только гражданам, но и предприятиям. Власти безжалостно штрафовали магазины за обслуживание покупателей без масок. Так, за три месяца (с 12 мая по 11 августа) более 8 тысяч предписаний получили московские заведения общепита, а также предприятия торговли и услуг. Общая сумма штрафов «за несоблюдение мер по предупреждению распространения коронавируса» достигла 450 млн рублей (данные столичного департамента торговли и услуг).

Таким образом, речь идёт о солидной прибавке в бюджет региона — в целом на уровне миллиарда рублей. И деньги продолжают «капать». Например, в сентябре за нарушение масочного режима на миллион рублей был оштрафован Центральный универсальный магазин (ЦУМ). Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его данным, в целом предприятиям торговли на конец сентября было выписано уже более 15 тысяч штрафов.

Напомним, магазины обязаны отказывать в обслуживании покупателям без масок и перчаток. Если последние отказываются надевать их или покинуть магазин, сотрудники вправе вызвать полицию. Штраф за отсутствие средств индивидуальной защиты для физлиц на предприятиях Москвы составляет 4 тысячи рублей, в общественном транспорте за аналогичное нарушение придётся заплатить уже 5 тысяч рублей. Юрлица за такие нарушения на рабочих местах получат штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, ИП — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

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Коме того, столичные предприятия, которые проигнорируют требования властей об обязательной удалёнке (действует с 5 октября), могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. В частности, это будет трактоваться по статье 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения».

Новая волна

С понедельника, 19 октября, в Москве вновь начались тотальные проверки на предмет соблюдения пассажирами масочного режима. Об усилении контроля заранее объявил департамент транспорта московской мэрии. Проверки будут проходить в автобусах, электробусах, трамваях, столичном метро и МЦД, говорилось в сообщении, опубликованном департаментом в Telegram.

На предстоящей неделе усилим контроль за ношением масок и перчаток в городском транспорте. Проверки будут на 100% станций мосметро, в вагонах пройдут совместные рейды ГКУ «Организатор перевозок» и полиции. Строже будут проверять ношение средств индивидуальной защиты в автобусах, электробусах, трамваях и на МЦД, — пообещали в департаменте транспорта.

Власти столицы просят москвичей в случае поездки на общественном транспорте выполнить «всего два простых условия»: надеть маски и перчатки. А лучшее, что можно сделать в борьбе с распространением вируса, — оставаться дома.

Рейды для проверки масок и перчаток будут проводить не только в Москве. С этой недели стали ежедневными проверки на наличие средств индивидуальной защиты в ряде регионов России. К слову, размер наказания каждый субъект РФ определяет самостоятельно, вилка штрафов для физических лиц предусмотрена ст. 20.6.1 КоАП РФ и составляет от тысячи до 30 тысяч рублей.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В помощь бюджету

Масочный режим и «наказание рублём» в регионах и городах России вводятся прежде всего как мера защиты от распространения коронавируса, отмечает юрист и правозащитник, экс-глава Совета по правам человека Михаил Федотов.

Здесь можно говорить только о том, чтобы использовать штрафные санкции в качестве меры профилактики. Люди должны осознавать необходимость соблюдения масочно-перчаточного режима, потому что речь идёт об эпидемиологической безопасности населения. Мы видим, что число заболевших не уменьшается, а растёт, мы видим, что смертность высокая, мы видим, что наши больницы если не перегружены, то загружены под завязку. Ситуация слишком серьёзная. Михаил Федотов юрист и правозащитник, экс-глава Совета по правам человека юрист и правозащитник, экс-глава Совета по правам человека

По словам эксперта, свобода передвижения и неприкосновенность частной жизни в условиях пандемии оказываются ущемлены, однако это происходит в пользу права человека на жизнь и ради охраны его здоровья. Нельзя сказать, что штрафы имеют целью повысить сборы в городской бюджет, считает Федотов. По его словам, для бюджета Москвы такие суммы «слишком мизерны». А вот размер штрафа для физлица вполне соразмерен опасности, которую будет представлять человек, отказавшийся надеть маску.

Есть люди, которых не остановит никакой штраф. Это проявление нашей болезни под названием «правовой нигилизм». Не сажать же человека из-за этого на 15 суток? Вот что было бы неадекватно. Людям нужно прежде объяснять, объяснять и объяснять, а уже потом, если это не помогает, — выписывать штраф, — говорит эксперт.

По мнению руководителя департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константина Ордова, общая сумма штрафов трудно сопоставима с затраченными средствами на борьбу с пандемией.

Установленные на каждой станции метрополитена антисептики, частая санитарная обработка транспорта, средства индивидуальной защиты для работников (за счёт организации) — всё это стоит денег. Борьба с коронавирусом даже без учёта снижения экономической активности и, как следствие, падения бюджетных доходов гораздо дороже обходится городу, чем сотни миллионов рублей собранных штрафов, — пояснил он.

Кроме того, Москва как ни один другой субъект Федерации использовала меры прямой финансовой поддержки бизнеса и отдельных категорий граждан. Расходы столичного бюджета были колоссальные. В этом смысле штрафы только отчасти компенсировали их.

В том случае, если мы сами не готовы соблюдать простые правила безопасности, потраченные на борьбу с коронавирусом бюджетные средства становятся по сути выброшенными на ветер. Поэтому с одной стороны, штрафы — это некая компенсация «антиковидных» бюджетных расходов, с другой — повышение эффективности этих самых расходов, — поясняет Константин Ордов.

Эксперт указывает, что штрафы — величина не прогнозируемая и рассчитывать на них в решении проблемы дефицитного бюджета нельзя.

Отчасти штрафы стали дополнительным источником дохода бюджета, но, конечно, они не покрывают всех расходов, связанных с коронавирусной борьбой, соглашается юрист «Апологии протеста» Анна Бочило.

На контроль [со стороны полиции, Роспотребнадзора, врачей], приложения, QR-коды и так далее тратится в разы больше тех средств, которые бюджет получает от штрафных санкций. И штрафы ещё надо собрать. Анна Бочило юрист «Апологии протеста» юрист «Апологии протеста»

А как штрафует Запад

Контроль за соблюдением масочного режима становится общемировой практикой. Так, в Германии ответственность за отсутствие маски колеблется от €15 до €500. В Британии нарушителей ждёт 100 фунтов штрафа. Во Франции — €135. В Италии штраф за нахождение в общественном месте без маски составляет от €400 до €1000, аналогичное наказание предусмотрено и для граждан, «скапливающихся» в большие группы.

На днях в Милане сотрудники полиции оштрафовали влюблённую пару на €400 за поцелуи без медицинских масок. Оказалось, что возлюбленные помолвлены уже два с половиной года, однако прописаны они по разным адресам. Если бы они официально жили вместе, штраф бы им не грозил, поскольку в Италии живущим вместе людям разрешено находиться на улице без масок, но только в том случае, если рядом с ними нет других людей.