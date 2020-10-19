Крым получит около 50 млрд рублей на решение проблемы водоснабжения

https://static.news.ru/photo/757f6f5a-122e-11eb-a74f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного плана по водоснабжению Крыма.

Решить вопрос кабинету министров поручил президент России Владимир Путин. Всего предусмотрено 14 мероприятий, среди них — разработка новых источников воды, возведение гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения, а также капитальный ремонт инфраструктуры. Это позволит обеспечить дополнительную подачу воды в объёме не менее 310 тыс. кубометров в сутки, передаёт ТАСС.

Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, на что именно будут направлены деньги.

В комплексный план, о котором сказал председатель правительства, входят, в том числе, мероприятия в рамках ФЦП на сумму порядка 45 млрд рублей. Это строительство, реконструкция, капитальный ремонт водопроводных сетей на территории республики, ремонты и реконструкция КОС на территории Большой Ялты, Алушты, Феодосии, Евпатории, Керчи, Судака, — цитирует главу региона crimea24.tv.

Кроме того, за 5 млрд рублей планируют провести краткосрочные мероприятия по снижению потерь воды в сетях Симферополя и республики, изучат подземные воды, пробурят скважины. Также предусмотрены строительство водовода от Бештерек-Зуйского водовода до Симферополя и другие меры в сфере обеспечения надёжного водоснабжения.

Данные мероприятия реализуют до 2024 года.

Ранее Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с генеральным секретарём Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич ситуацию с водной блокадой Крыма. Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что была нарушена рекомендация, сделанная ещё в 2016 году спецпредставителем генсека СЕ Жераром Штудманом, который посетил Крым и подготовил доклад. Она касалась необходимости незамедлительно отреагировать на проблему снабжения полуострова водой.

До этого в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что страна возобновит поставку воды в Крым, если он будет «деоккупирован» и возвращён Киеву. Также в МИД сообщили, что данная позиция основывается на нормах международного права. Более того, Киев отрицает, что сам нарушает эти нормы.

Ранее украинская сторона обеспечивала до 85% потребностей полуострова в воде через Северо-Крымский канал. Однако после вхождения Крыма в состав РФ прекратила подачу. Водоснабжение осуществлялось за счёт водохранилищ и из скважин, но за последний год запасы воды значительно сократились. С 24 августа в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма ввели график подачи воды из-за обмеления этих источников.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно», писал NEWS.ru.