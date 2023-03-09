Крупнейшая криптобиржа ограничила для граждан России операции с валютой Криптобиржа Binance из‑за санкций запретила в РФ продавать и покупать валюту через P2P

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Из-за десятого пакета санкций со стороны Евросоюза в отношении России крупнейшая криптовалютная биржа Binance запретила россиянам и физлицам, проживающим в России, покупку и продажу долларов и евро через свой P2P-сервис, сообщает Forbes. При этом возможность конвертировать криптовалюту в другие денежные знаки сохраняется.

Крупнейшая в мире криптобиржа по объему операций Binance запретила россиянам, а также любым физлицам, проживающим в России, покупку и продажу долларов и евро через свой P2P-сервис, —сказано в публикации.

Сервисы P2P позволяли пользователям обмениваться валютой на своих условиях без посредничества биржи. Особенно активно этот сервис в России начали использовать на фоне сложностей с системой SWIFT, операции с которой тоже стали затруднены из-за санкций.

До этого Binance лишь ограничивала россиян в объемах по операциям с валютой. Нельзя было снимать больше 10 000 евро со счета.

Ранее председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил полностью отказаться от финансовых операций с криптовалютой. Он обратил внимание на скандалы в США, связанные с закрытием криптобирж. Депутат объяснил, что цифровые валюты также используются для финансирования незаконных операций, в том числе обеспечивают наркотрафик.