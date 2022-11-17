Кризису в России предсказали «кульминацию» в начале 2023 года Каким будет экономическое «дно» и когда все его увидят

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российской экономике еще только предстоит пройти нижнюю точку спада, считают опрошенные Bloomberg аналитики. И произойти это может в первом квартале 2023 года. Да, это то самое «дно» российской экономики, которое на днях так не хотела искать глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Российские эксперты в беседе с NEWS.ru подтвердили: рекорды в падении ВВП еще впереди.

Прогнозы западных аналитиков

Экономику России ожидает самое сильное снижение со времен кризиса 2008 года, показал проведенный Bloomberg опрос аналитиков. Падение ВВП страны в первом квартале 2023 года, по одной из версий, может превысить 8%. Как отмечает агентство, это станет «кульминацией» рецессии в России. По другим оценкам, 2022-й российская экономика закончит с годичным падением в 3,5%, а 2023-й — с минусом уже в 2%.

Ожидаемое снижение ВВП эксперты объясняют тем, что перестанет работать ряд мер российских властей — в том числе льготная ипотека, которая поддерживает строительный сектор. И действительно, замминистра финансов Алексей Моисеев вчера заявил журналистам, что ведомство не намерено продлевать льготную ипотеку в 7% на следующий год. Одновременно с этим под давлением санкций будут оставаться энергетический сектор и производства. По мнению эксперта Bloomberg Economics по России Александра Исакова, падение ВВП может продлиться еще полгода.

Аналитики Morgan Stanley считают, что рецессия в России будет затяжной из-за сохраняющегося шока со стороны предложения товаров и услуг (которые не могут себе позволить люди) и вынужденной структурной трансформации экономики страны в низкотехнологичную.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что говорят российские власти

По предварительной оценке Росстата, ВВП страны в третьем квартале сократился на 4% относительно того же периода предыдущего года. Во втором квартале падение составило 4,1%, тогда как еще в первом квартале был рост на 3,5%, сообщает ведомство.

Согласно сентябрьскому прогнозу Минэкономразвития, по итогам 2022 года показатель сократится на 2,9% а в 2023 году — на 0,8%. Министр экономического развития Максим Решетников также утверждал, что нижняя точка спада экономики будет пройдена в четвертом квартале 2022 года. Правда, прогноз вышел в день начала мобилизации и вряд ли учитывал ее последствия.

Банк России в своем базовом сценарии ждет снижения по итогам текущего года на 3-3,5%, а по итогам 2023 года — на 1-4%. Неделю назад журналисты задали Эльвире Набиуллиной вопрос — прошла ли российская экономика дно или ее ожидает дальнейший спад. Набиуллина ответила, что очень не любит «искать дно», но пояснила: геополитическая и экономическая обстановка во всем мире обостряется, и Центробанк будет рассматривать не только свой базовый сценарий, но и худшие варианты.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оценки российских экспертов

Преподаватель школы бизнеса «Синергия», кандидат экономических наук Даниил Петухов:

Принципиально с оценкой от Bloomberg я согласен. Но думаю, что многое будет зависеть от хода развития самой ситуации. И «дно» еще может нас неприятно удивить. Возможно также, что итоговый результат 2023 года будет хуже этих прогнозов, а точно предсказать невозможно. Слишком велик уровень неопределенности. В своих прогнозах агентства опираются в первую очередь на инерционный сценарий. Только вероятность, что все будет развиваться по инерции, очень небольшая.

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман:

Низшая точка снижения экономики пока не пройдена. При сохранении текущих тенденций и санкций, вероятно, в следующем году ВВП продолжит падать. И это снижение вполне может превысить динамику 2022 года и составить в начале 2023 года до 8%. В том числе из-за падения экспорта энергоносителей из-за частичного эмбарго, санкционных ограничений на продажу многих других видов продукции, снижения доходов и внутреннего платежеспособного спроса бизнеса и потребителей, сокращения возможностей импорта оборудования, технологий и комплектующих для производства. Однако для разных сфер экономики влияние санкций оказывается разным. Например, санкции пока мало повлияли на строительство, так как до сих пор отрасль во многом поддерживалась льготной ипотекой. А сельское хозяйство показывало рост во многом за счет хорошего урожая и повышения экспортных цен на продовольствие и сельхозсырье.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал:

Рост экономики в 2023 году возможен через развитие тех направлений бизнеса, которые уже успешно себя зарекомендовали. Государство также может стимулировать развитие высокотехнологичных производств, ориентированных на внутренний и зарубежный спрос. Это могут быть налоговые льготы или субсидии, а также политика, направленная на рост занятости и появление актуальных производств. Тем самым прибыльность и востребованность бизнеса вызовет рост экономики.

Руководитель программы «Цифровая экономика» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Софья Главина: