Костин предупредил о долларе по 250 рублей при двойном курсе Костин: при введении «мембраны» могут появиться два курса рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При введении предложенной главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым «мембраны» будет два курса рубля, сообщил глава ВТБ Андрей Костин на XX Международном банковском форуме. По его словам, которые приводят РИА Новости, в таком случае по одному курсу доллар будет стоить 150 рублей, а по второму — 250 рублей.

Я тоже против того, чтобы переходить к каким-то жестким административным мерам. Если мы введем два курса рубля, у нас один будет 150, другой — 250, это точно. Поэтому этого не надо делать, — сказал он.

Решетников ранее в ходе выступления в Совете Федерации предложил спасти рубль от излишней волатильности путем использования нестандартных методов валютного контроля. По его словам, это может быть китайская модель, в которой существует «мембрана» между внешним и внутренним валютными рынками.

Он считает, что возвращение обязательной продажи валютной выручки сейчас не поможет решить проблему волатильности рубля. Решетников отметил, что это исключительно позиция Минэкономразвития, однако все идеи и предложения обсуждаются совместно с Центробанком. При этом он подчеркнул, что если для решения проблемы с рублем будет применяться только регулирование ключевой ставкой, то реальный сектор экономики останется в заложниках.