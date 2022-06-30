Компаниям предрекли отказ от дивидендов после падения акций «Газпрома» Энергетик Митрахович предрек отказ компаний от дивидендов после падения акций «Газпрома»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Падение акций «Газпрома» объясняется отказом от выплаты дивидендов, это может быть связано с дальнейшими, причем быстрыми сокращениями поставок газа в Европу, если не удастся разрешить противоречия, связанные с поставками турбин Siemens для возвращения их из Канады после ремонта на «Северный поток», заявил NEWS.ru эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Он не исключил, что в нынешних реалиях многие компании откажутся от дивидендов. Дальнейшая ситуация с акциями «Газпрома» будет зависеть от поставок газа в Европу.

«Газпром» полагает, что в условиях, когда надо платить налоги, готовиться строить трубы в Китай, дивиденды — это не приоритетная вещь. Я думаю, многие другие компании тоже могут отказаться от дивидендов, такое бывает в корпоративном сегменте экономики. Многие технологичные компании долгие годы не платили дивиденды. Это было нормой, потому что они считали, что в будущем выстоят. Выстоят ли акции «Газпрома» в будущем? Это будет зависеть от того, что будет с поставками в Европу, насколько быстро получится наладить поставки в Китай, сколько лет займет это, будет ли рост потребления внутри страны, новые проекты по индустриализации, — объяснил Митрахович.

Энергетик отметил, что акции европейских компаний тоже падают из-за нехватки газа. Так, немецкая компания Unifer попросила помощи у правительства.

Это результат нашего экономического развода с Европой. В будущем все будет зависеть от того, как каждая из сторон адаптируется к жизни друг без друга, — подытожил Митрахович.

Акции «Газпрома» на МосБирже упали почти на 30% после решения акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Как уточнил зампредседателя правления компании Фамил Садыгов, приоритетами компании в настоящее время являются реализация инвестиционной программы и подготовка к предстоящей зиме.