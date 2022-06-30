Акции «Газпрома» упали на 30% Акции «Газпрома» на МосБирже упали на 30% после решения о невыплате дивидендов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акции «Газпрома» на МосБирже упали почти на 30% после решения акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Об этом свидетельствуют данные площадки. Как уточнил зампредседателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов, слова которого приводятся на сайте компании, приоритетами компании в настоящее время являются реализация инвестиционной программы и подготовка к предстоящей зиме.

Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно, — заявил Садыгов.

На фоне заявления к 11:07 мск акции «Газпрома» упали на 24,8% — до 223,8 рубля, максимально они падали на 30,22%, до 207,69 рубля, что стало минимумом с 26 апреля. На этом фоне индекс МосБиржи теряет 5,8%.

Ранее ЦБ рекомендовал руководителям российских банков воздержаться от выплат дивидендов и нефиксированной части оплаты труда в виде премий и бонусов топ-менеджерам вплоть до конца года. Сделать это необходимо для того, чтобы обеспечить «финансовую устойчивость» внутри кредитных организаций в условиях «трансформации экономики» России. Об этом говорится в письме регулятора, которое он разослал сотрудникам структурных подразделений.