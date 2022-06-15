ЦБ рекомендовал банкам отказаться от выплат дивидендов и бонусов

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Центробанк рекомендовал руководителям российских банков воздержаться от выплат дивидендов и нефиксированной части оплаты труда в виде премий и бонусов топ-менеджерам. Сделать это необходимо для того, чтобы обеспечить «финансовую устойчивость» внутри кредитных организаций в условиях «трансформации экономики» России. Об этом говорится в письме регулятора, которое он разослал сотрудникам структурных подразделений.

В условиях структурной трансформации российской экономики Банк России рекомендует кредитным организациям воздержаться от выплаты акционерам дивидендов (распределения части прибыли между акционерами (участниками)) и нефиксированной части оплаты труда, — сказано в рекомендательном письме.

Рекомендация Банка России будет действовать до конца этого года.

Ранее глава Министерства экономического развития Максим Решетников заявил, что Россия справляется с кризисом лучше, чем казалось в самом начале. По его словам, российской экономике удается проходить сквозь кризисные препятствия «лучше», чем ее территориальным соседям и партнерам.