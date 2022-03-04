Panasonic приостановила торговые операции с Россией

Японский производитель электроники компания Panasonic прекращает торговые операции с Россией. Как сообщила компания в заявлении на своём официальном сайте, причиной этого стала спецоперация на Украине и санкции, введённые в отношении РФ после её начала.

Исходя из нынешней экономической и логистической ситуации с передвижением товаров, мы решили приостановить [торговые] операции с Россией, — говорится в заявлении.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов предложил три варианта развития взаимоотношений РФ с иностранными компаниями на фоне экономической ситуации и санкционной политики ряда государств в отношении Москвы. Первый вариант заключается в том, что компания продолжает полноценную работу в России. Во втором случае иностранные акционеры передадут свою долю под управление местных партнёров, чтобы в будущем вернуться на российский рынок.

Третий вариант предусматривает окончательное прекращение работы компании в России, после чего будет закрыто производство и уволены сотрудники. В таком случае предприятие будут закрывать посредством процедуры ускоренного банкротства.

Аналитики отмечают, что приостановка работы в России крупнейших иностранных ретейлеров может обернуться для торговых сетей крупными финансовыми потерями, а для ТЦ — закрытием 40–50% магазинов. По их словам, собственники будут стремиться найти замену среди российских, китайских и турецких ретейлеров, но вряд ли это получится сделать быстро. По их мнению, если активная фаза спецоперации завершится до конца месяца, не исключено возвращение компаний на российский рынок.