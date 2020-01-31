Крупные транснациональные корпорации из Европы и США, локализовавшие производство в Китае, не спешат оказывать финансовую поддержку для борьбы с эпидемией коронавируса, унёсшего жизни более 200 человек. NEWS.ru выяснял причины.

Компании теряют средства в результате эпидемии

На текущей неделе американские компании — ведущий мировой разработчик компьютеров Dell, производитель программного обеспечения Microsoft, а также гиганты сферы пищепрома PepsiCo и Cargill, — пообещали выделить $1,4 млн для борьбы с коронавирусом в КНР. Средства получит, в частности, Красный Крест. В немецком Bayer заявили о $1,5 млн, помощь в размере $720 тыс. окажет мировой лидер парфюмерии и косметики L'Oreal, ещё $300 тыс. — Estée Lauder. Причём средства будут потрачены не на создание вакцины, а на ликвидацию нехватки лекарств в Китае. Единственная компания, объявившая о тратах на борьбу с эпидемией, — Johnson & Johnson.

Скромные объёмы средств, которые транснациональные компании планируют направить в Поднебесную, часть экспертов объясняет высокомерием по отношению к китайцам. Учитывая финансовые и технологические возможности Apple, Google и других корпораций, этот аргумент кажется весьма весомым. Ранее FT писал, что их помощь несравненно меньше той, которую выделяют на эти цели Tencent, Alibaba, Lenovo, ByteDance и Xiaomi, связывая это с последствием недавних торговых войн между КНР и США.

Напротив, китайские корпорации весьма активно участвуют в различных проектах, начиная от информирования пользователей через площадку WeChat до строительства госпиталей и поставки лекарств. Впрочем, некоторые иностранные бренды указывают на трудности в системе перевода пожертвований.

Стоит отметить, что по распоряжению правительства Китая ряд иностранных корпораций временно приостановили производство или продлили отпуск своим отделениям в Поднебесной из-за вспышки заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV.

Так, 24 января в пяти городах провинции Хубэй (где расположен Ухань) приостановили свою работу рестораны «Макдоналдс». 29 января половину своих кофеен в Поднебесной закрыл Starbucks, 2 тысячи заведений не принимали посетителей в Ухане, Эчжоу, Сяньтао, Цяньцзяне. А 30 января торговая сеть IKEA прекратила работу оффлайн-универмагов. Первый её магазин был закрыт ещё на прошлой неделе.

Часть компаний просто пролонгировали отпуска своим сотрудникам в Поднебесной, добавив дополнительные дни к китайскому Новому году. В частности, такой мерой воспользовались в Google. На две недели закрыт и связанный с Apple завод Foxconn, где собирают смартфоны. Производство новых iPhone и другой техники оказалось под угрозой. Китай производит 60% потребительской электроники и, если рабочие не выйдут на фабрики 3 февраля, запасов в Старом и Новом свете может не хватить, и начнутся перебои с товарами. Аналогичная судьба и у завода Johnson & Johnson, который находится на карантине.

NEWS.ru

Эксперты отмечают, что крупные корпорации из-за своих масштабов вынуждены учитывать глобальные риски распространения эпидемии, а также требования китайских властей. Во многих городах и провинциях КНР введён прямой запрет на работу компаний как минимум до конца первой декады февраля, нарушение которого грозит крупными штрафами. Временный отзыв персонала также обусловлен прежде всего заботой о здоровье сотрудников и опасениями по поводу дальнейшего распространения эпидемии.

Экономические последствия, пусть и в результате временного закрытия производства крупнейших компаний в этой стране, могут быть очень существенными для мирового рынка.

В последние годы основным драйвером экономики страны был растущий внутренний спрос. Таким образом, эпидемия ставит под вопрос темпы роста ВВП в 2020 году: по разным оценками, Китай недосчитается как минимум 1 процентного пункта роста. Срок пришёлся на празднование китайского Нового года — пика потребления и внутреннего туризма. В самом негативном сценарии, если вирус не удастся остановить в короткие сроки, экономика может вообще впервые за долгие годы снизиться, подобно тому как в 2019 году упал ВВП Гонконга на фоне протестов, сокращения спроса и туризма. Роман Ромашевский финансовый директор финтех-маркетплейса VR_Bank финансовый директор финтех-маркетплейса VR_Bank

Последствия для бизнеса будут зависеть от продолжительности и масштабов эпидемии. Но в любом случае краткосрочные эффекты станут очень значительны, поскольку компании не смогут перестроить свои цепочки поставок быстро, считает эксперт Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Дмитрий Плеханов.

На многих рынках доля Китая в продажах и выпуске товаров достигает и даже превышает 50% — от тех же медицинских масок до стали и предметов роскоши. Даже временная приостановка работы магазинов, заводов и транспорта способна вызвать серьёзные последствия для мировой экономики, самыми очевидными из которых являются, с одной стороны, снижение цен на сырьё из-за ожидаемого сокращения Китаем импортных операций, а с другой стороны, — рост цен на потребительские товары в результате сокращения поставок из КНР. Дмитрий Плеханов эксперт Института комплексных стратегических исследований эксперт Института комплексных стратегических исследований

Частично этот эффект может быть компенсирован за счёт имеющихся запасов, но их в любом случае хватит не больше чем на три-четыре месяца. А дальше действия компаний опять же будут зависеть от того, как станет распространяться вирус. Сейчас самая очевидная стратегия заключается в минимизации рисков, о которых ещё две недели назад никто не мог и подумать.

Китай будет воевать с коронавирусом в одиночку

Расходы на медицинские нужды и создание необходимой вакцины могли бы сократить время вынужденного «простоя» корпораций. В этой связи стоит вспомнить политику «РУСАЛа» во время эпидемии Эболы в 2014-2015 годах. Компания, добывающая в Гвинее бокситы, построила в этой стране научный центр, где работали специалисты Роспотребнадзора и ведущие вирусологи России. В декабре 2019 года завершилась вакцинация местного населения против Эболы первым в мире средством от лихорадки — «ГамЭвак-Комби».

В то же время порядки, установленные на фабриках Поднебесной европейскими и американскими партнёрами, можно назвать полурабскими. На предприятиях нередки издевательства, отмена отпусков, отказы в оплате сверхурочных, бывали даже случаи самоубийства. Но именно поэтому корпорации перенесли свои производства в страны, где заработки ниже, а трудовое законодательство «либеральнее», чем в Европе и США.

Управление же компаний, как правило, базируется в офисах в Северной Америке и Европе, а физическими трудом заняты миллионы рабочих в Азии, Латинской Америке и Африке.

Wan Shanchao/Xinhua/Global Look Press

Глава Компартии Китая Си Цзиньпин идёт в авангарде войны с коронавирусом и уже назвал его «дьяволом». Создан штаб по борьбе с эпидемией, а также построены новые госпитали на тысячи мест. Власти страны мобилизовали имеющиеся ресурсы, привлекая в том числе военных врачей. 23 января город закрыли на карантин: авиасообщение, движение поездов, общественного транспорта и такси временно приостановлены. Однако локализовать эпидемию в 20-миллионной городской агломерации пока не удаётся.

Возможно, «скромность» гигантов индустрии связана с тем обстоятельством, что их фабрики и заводы в КНР должны по законам этой страны быть оформлены как совместные предприятия. Корпорации пока не видят, как получить прибыль от производства и использования вакцины. Поэтому Поднебесной приходится рассчитывать, главным образом, на свои силы. Ранее сообщалось, что исследователи из Гонконга уже разработали вакцину от коронавируса и испытывают её на животных. Также госпиталь Дунфан при шанхайском университете Тунцзи и китайская биотехнологическая компания Stermina заявляли о планах по запуску производства препарата в течение ближайшего месяца. Впрочем, если западные компании финишируют первыми, в частности Johnson & Johnson, Китай будет вынужден закупать лекарства у них.

Вспышка коронавируса была отмечена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. В качестве одного из источников указывают городской рынок «Хуанань», на котором можно приобрести различную экзотическую пищу, в том числе змей и летучих мышей. В январе вирус был выявлен во всех регионах страны, а затем перешёл на территорию 16 государств. Число заражённых уже приближается к 10000 человек, свыше 200 из них погибли. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла об уровне смертности в результате данной эпидемии в пределах 3% и объявила вирус международной чрезвычайной ситуацией.