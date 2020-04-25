Канада готовится перезапустить свою экономику

https://static.news.ru/photo/551751c4-8714-11ea-8340-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zou Zheng/Xinhua/Global Look Press

Власти Канады собирают необходимую информацию для перезапуска экономики страны, пострадавшей от пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), заявил премьер-министр североамериканского государства Джастин Трюдо.

Вчера я говорил с главами канадских провинций и территорий. Мы обсудили перезапуск национальной экономики <...> Но мы должны подходить к решению этой задачи, соблюдая все меры безопасности для здоровья наших граждан, — цитирует политика портал CPAC.

Первый случай COVID-19 в Канаде зарегистрировали 15 января 2020 года. К 25 апреля число пациентов достигло 44,3 тысячи. Из них 2,3 тысячи скончались, 15,5 тысячи исцелились.

Жители страны массово начали оформлять заявки на получение финансовой помощи от правительства. Причиной стала пандемия коронавируса. По подсчётам СМИ, за пособиями обратились около 6 млн человек.

На конец февраля 2020 года на постоянной работе в Канаде числились около 19,2 млн граждан. Правительство страны ранее заявило о выделении $74 млрд на всевозможные программы поддержки для населения.

NEWS.ru передавал ранее, что власти Канады и США приняли обоюдное решение закрыть границу. Также канадский глава правительства Джастин Трюдо заявил о возможном введении режима ЧС на территории страны.