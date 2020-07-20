Правительство России выделит 10 млрд рублей на льготы по кредитам предприятиям агропромышленного комплекса (АПК). Об этом заявил в понедельник председатель правительства России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Не мало ли этих средств на агропром крупнейшей в мире страны? Какие реформы нужны в АПК сегодня неотложно, чтобы кардинально улучшить ситуацию с АПК? Об этом — в материале NEWS.ru.

Сегодня было подписано постановление, «которое даёт аграриям, чьи сезонные виды деятельности включены в отдельный перечень, возможность получить отсрочку или рассрочку по налоговым платежам при условии, если половина их доходов получена от этих сезонных работ», заявил глава кабмина.

По его словам, с этим документом больше аграриев смогут воспользоваться такой формой поддержки, так как «в обновлённый документ, помимо участия в уборке урожая, вошли аквакультура, переработка овощей и фруктов, а также целый ряд других позиций».

Объём финансирования новой меры поддержки составит 10 млрд рублей, из которых уже в этом году будет направлено 4 млрд, а в следующем — ещё 6 млрд рублей, за счёт перераспределения бюджетных средств. Соответствующее постановление подписано,— передал NEWS.ru слова Мишустина дежурный пресс-службы правительства.

Данную меру в любом случае стоит охарактеризовать положительно, уверен доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Алексей Гришин. Конечно, это не единственный механизм, с помощью которого можно поддержать производителей сельхозпродукции, однако он является одним из наиболее эффективных, уточняет он.

Сложность доступа малых и средних аграрных предприятий к кредитным ресурсам всегда была одним из факторов, затормаживающих развитие отечественного АПК. В силу природных причин производство в сельском хозяйстве имеет жёсткую цикличность, и моменты вложения средств и получения прибыли существенно разнесены во времени — их может разделять срок, превышающий полгода. К этому стоит прибавить зависимость от природных условий — это делает сельскохозяйственную деятельность весьма рискованной сферой деятельности. Алексей Гришин доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова

В этих условиях, говорит эксперт, аграрии-заёмщики зачастую вынуждены брать кредиты с высокими процентными ставками, что ещё более ухудшает их положение. Российский малый и средний бизнес в принципе характеризуется высокой степенью закредитованности, и АПК — не исключение.

Конечно, отмечает он, в масштабах российского АПК 10 млрд рублей могут показаться достаточно небольшой суммой, особенно если учесть, что она разделена на два года. Можно приводить для сравнения такие цифры, как общий объём сельхозпродукции в фактически действовавших ценах — он в 2019 году составил около 6 трлн рублей — или сумма средств, направленных на поддержку отечественного АПК, — а на эти цели в федеральном бюджете на 2020 год было предусмотрено 319,5 млрд рублей.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Однако, продолжает экономист из «Плехановки», важно учитывать одну существенную особенность, которая в состоянии сделать даже небольшую по своим объёмам помощь эффективной — это её адресный характер. Конечно, если «размазать» эту сумму по всем малым и средним предприятиям комплекса, эту помощь аграрии не заметят.

Но если данные средства будут направляться в первую очередь наиболее неустойчивым предприятиям, они способны существенно улучшить их положение — снизить долговую нагрузку и позволить миновать наиболее напряжённый период своей деятельности, успев получить прибыль раньше, чем наступит необходимость рассчитываться по обязательствам. А заявления членов правительства (в частности, заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко) говорят о том, что эта помощь будет именно адресной, — сказал Гришин.

Надо напомнить, что всего в том же 2019 году на поддержку АПК государство направило более 315 млрд руб, практически все выделяемые Минсельхозом средства были освоены аграриями. Среди основных мер государственной поддержки выделяются льготное кредитование, субсидирование отрасли, льготный лизинг.



За счёт существенных инвестиций в АПК страна смогла перейти от импортозамещения к экспортноориентированной модели развития. Не последнюю роль в таком качественном скачке сыграли государственные меры поддержки агропромышленного комплекса.

Несмотря на то что доля сельского хозяйства в ВВП в последние годы не впечатляет (в 2018–2019 годах она составляла 3,4%), за последние 10 лет в сельском хозяйстве произошли существенные перемены, убеждён управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Дмитрий Орехов.

Так, импорт с 2013 по 2016 год сократился с $44 млрд до $25 млрд (или на 43%). При этом экспорт сельхозсырья и продовольствия увеличился с 2016 по 2019 год на 45% (с $17 млрд до $24,7 млрд).

Сергей Булкин/NEWS.ru

Что ещё нужно аграриям

По расчётам экономистов, для дальнейшего развития российского АПК требуется в год не менее 300–500 млрд руб государственной поддержки. Причём основные усилия государства должны быть направлены на помощь экспортноориентированным предприятиям (производство зерна, мясное животноводство, масличный сектор, рыболовный промысел), а также на интенсификацию текущих производств (повышение урожайности культур, оптимизация затрат на производство продукции, применение современных технологий возделывания и обработки культур).





Учитывая, что по большинству основных направлений сельского хозяйства российские аграрии добились либо полного, либо практически полного уровня самообеспеченности, основной акцент сегодня в вопросе улучшения ситуации в АПК мог бы быть сделан на выход России на мировой рынок экопродукции (совокупный объём которого оценивается более чем в 300 млрд долларов США). Учитывая, что основная часть российской сельхозпродукции выращена на улучшенных удобрениях, без пестицидов и ГМО, отечественным аграриям особо и не потребуется перестраиваться при переходе на «Зелёный стандарт» производства сельхозпродукции. Дмитрий Орехов управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР

Драйверы роста российского АПК

В последние годы АПК, в том числе за счёт увеличения государственной поддержки, демонстрирует уверенный рост, выступает одним из драйверов отечественной экономики и играет значительную роль в обеспечении устойчивого социально-экономического развития страны.

По мнению аналитика НКР, в текущем году ожидается сохранение позитивной динамики в отрасли, несмотря на экономический кризис и пандемию коронавируса.

Основными драйверами роста российского АПК являются увеличение посевных площадей основных сельхозкультур (зерно, рис, гречиха), рост конкурентоспособности российских экспортёров на фоне ослабления рубля, трёхкратный прогнозируемый рост экспорат в масложировой отрасли до 2024 года (цель — $8,6 млрд), открытие новых экспортных рынков для нашей мясо-молочной отрасли, цифровизация сельского хозяйства (элементы точного земледелия, технологии спутникового позиционирования, системы мониторинга техники и контроля качества выполняемых работ), рост инновационных производств (рынок биопластика и «безмясное» будущее).

У Алексея Гришина своё видение ситуации. Не факт, что АПК требуются именно деньги, заявляет он.

Точнее сказать, не только деньги способны (и должны) его поддерживать. Я уже упоминал, что кредитные льготы — не единственный способ. В целом бытует мнение, что агропромышленная сфера является одной из наиболее пострадавших в результате пандемии коронавируса нового типа. В реальности же это не совсем так. АПК, разумеется, оказался в сложной ситуации, однако она не идёт ни в какое сравнение с ударом, поразившим, к примеру, туристическую сферу. Производство на предприятиях АПК по сути не останавливалось, хотя они столкнулись с падением спроса в результате остановки предприятий общественного питания. Кроме того, существенное влияние оказывает изменение структуры потребления и снижение покупательского спроса, что ударило в первую очередь по производителям сельхозпродукции премиум-класса (к примеру, элитарных молочных и мясных продуктов). Алексей Гришин доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова

Таким образом, в этой ситуации можно сказать, что агропромышленный комплекс, хотя и не понёс критического урона, оказался в достаточно уязвимом положении. Сейчас наиболее очевидная угроза для АПК — это кризис перепроизводства, который в лучшем случае приведёт к снижению цен реализации продукции, а в худшем — и вовсе к невозможности её реализовать, что для сельхозтоваров нередко «смертельно».

Государство, конечно, может попытаться стимулировать спрос как напрямую, выкупая излишки сельхозпродукции и, к примеру, раздавая их наиболее нуждающимся слоям населения по талонам, так и косвенно, за счёт поддержки самого населения, сохранения доходов людей. Некоторые примеры мер последней категории мы уже наблюдали — это повышение социальных выплат.

Другой способ — это различные меры по снижению кредитного бремени предприятий АПК и налоговой нагрузки. Последние, в частности, активно обсуждались в Госдуме — к примеру, предлагалось до конца этого года освободить аграрные предприятия, относящиеся к субъектам малого предпринимательства, от страховых взносов и отчислений за своих работников. При условии, что численность работников и уровень их заработной платы будут сохранены.