Как защититься от мошенников в Интернете — советы экспертов

Ассоциация банков России направила в Центробанк письмо с предложениями по организации прямого взаимодействия между участниками рынка. Это позволит улучшить обмен данными о подозрительных операциях и эффективнее бороться с мошенниками.

В настоящее время банки сообщают регулятору о всех подобных случаях, после чего Банк России предоставляет участникам рынка эту информацию в консолидированном виде. Но на её обработку уходит много времени, что непозволительно, так как мошенники могут быстро получить доступ к чужим сбережениям.

Благодаря инициативе АБР время, потраченное на обмен сведениями, можно будет уменьшить в некоторых случаях до 20 минут вместо прежних нескольких дней, что создаст мошенникам немало трудностей. Но пока это только инициатива, и финансовые компании сами должны защищать своих клиентов.

Обзор решений и способов контроля безопасности платежей в Интернете NEWS.ru помогла составить компания ЮMoney. По данным исследования Mediascope, электронный кошелёк ЮMoney — самый популярный в Рунете.

Фантазия злоумышленников не ограничивается лишь звонками якобы от имени службы безопасности банка. На какие же ухищрения они ещё идут?

Распродажа в Instagram

Эта социальная сеть заполонена огромным множеством магазинов и бутиков с брендовыми товарами и большими скидками. При покупке в этой или другой соцсети одежды и аксессуаров важно помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Тем более вам придётся платить за покупку онлайн. Так что если скидка на товар в соцсети кажется подозрительно большой, присмотритесь к продавцу повнимательнее. Возможно, будет лучше купить этот же товар в другом, более надёжном месте — без скидки, но и без риска потерять вообще все деньги.

Сайты-клоны

При погашении кредита, покупке билетов на самолёт или, например, в кино нужно внимательно проверить сайт, на котором вы собираетесь оплачивать. Возможно, вы могли попасть на сайт-клон, перейдя по фишинговой ссылке. В таком случае все введённые вами данные могут быть скомпрометированы и злоумышленники смогут использовать их в своих целях.

Нарваться на фишинговый сайт очень легко. Например, если ввести в поисковике «погасить кредит», то не исключено, что в числе первых же ссылок могут быть именно фишинговые сайты — мошенники специально таким образом обходят фильтры поисковых систем. Чтобы не угодить в ловушку, перед оплатой крайне важно проверить адрес сайта, который показывается в адресной строке браузера, присмотреться к оформлению самого сайта и просмотреть уведомления на телефоне, чтобы оплата прошла настоящему юрлицу, а не мошеннику.

Ещё один эффективный способ защиты от мошенничества в Интернете — платёж не напрямую с банковской карты, а из электронного кошелька. Например, ЮMoney или с привязанной к нему карточки. В обоих случаях данные банковской карты не будут никуда передаваться и останутся под надёжной защитой. Платить из электронного кошелька или привязанной к нему картой можно в онлайне и офлайне — к примеру, оплату через кошелёк ЮMoney принимают многие продавцы как в Интернете, так и за его пределами.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Денежные переводы в соцсетях

Чтобы обезопасить себя при денежных переводах, можно использовать коды протекции — в частности, они есть в ЮMoney. Такие коды пригодятся в двух случаях: если вы не уверены, что правильно помните номер электронного кошелька или телефона получателя перевода, или если получатель должен выполнить какое-то действие перед тем, как принять перевод.

Перевод из кошелька в кошелёк работает просто. Отправитель оформляет его в своём кошельке, получает от сервиса код протекции, проверяет, что деньги отправлены кому нужно, затем передаёт этот код получателю, тот вводит его в своём кошельке и принимает перевод. Отправитель может в любой момент посмотреть код протекции в своей истории переводов ЮMoney. Срок действия кода можно выбрать — от 1 до 365 дней. Если за это время код не активировать, отправленные деньги вернутся получателю — и он ничего не потеряет.

Выигрышная лотерея

Если вы неожиданно получили сообщение, что выиграли в лотерею крупную сумму, — не спешите ликовать. Скорее всего, это тоже происки мошенников. Обычно в таких случаях они просят заплатить комиссию за получение приза — и чаще всего пишут об этом человеку напрямую, например, через Instagram или Facebook. Лучший способ не попасться на удочку — просто игнорировать такие сообщения.

Продление домена

Если вы владеете доменом в Интернете, то также можете получить «письмо счастья» якобы от хостинг-провайдера. Скорее всего, в нём вас попросят оплатить доменное имя на новый срок. Бдительность и здесь не помешает. Важно проверить сайт, от которого пришло письмо, и платёжную ссылку. Кстати, если действительно нужно оплатить домен, лучше самостоятельно зайти на сайт вашего провайдера и сделать всё там.

Как ещё защититься от мошенников в онлайне

Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно всегда помнить базовое правило безопасности при платежах в Интернете. Не сообщайте третьим лицам номера ваших банковских карт, ПИН-коды, CVV/CVC-коды, логины и пароли от личных кабинетов в банках и на платёжных сервисах, которыми вы пользуетесь. Девичья фамилия матери или кличка домашнего животного часто используется как кодовое слово для банков, поэтому будьте осторожны, если кто-то попытается выманить у вас такую информацию.

Если вам кто-то позвонит и представится сотрудником банка или платёжного сервиса — помните: у настоящего специалиста изначально есть вся нужная информация и он никогда не спросит по телефону ваши личные данные. Если же спросит — значит, это мошенник. Ничего не сообщайте ему и лучше сразу положите трубку.

Другой способ обезопасить себя от мошенничества в Интернете — оплачивать покупки виртуальной картой. Таким образом вы можете полностью перекрыть доступ злоумышленникам к вашему основному счёту. В ЮMoney есть виртуальные карты, которые можно выпускать к электронному кошельку — у карты и кошелька общий баланс. У таких карт есть все данные, как и у пластиковых, чтобы платить за покупки. Кроме того, пользователь даже может выбрать дизайн виртуальной карты для отображения в кошельке. Недавно ЮMoney выпустили лимитированную серию пластиковых и виртуальных карт с дизайном видеоигры Cyberpunk 2077, которая вышла 10 декабря 2020 года. Владельцы таких виртуальных карт могут не только безопасно оплачивать покупки, но и выиграть любой из 1,5 млн призов — эксклюзивный мерч с дизайном Cyberpunk 2077, клавиатуры, мыши, наушники, ноутбуки и многое другое.

Как вспомогательный способ защиты подойдут резервные коды, которые можно распечатать и хранить отдельно. Они станут незаменимым помощником, если вдруг что-то случится с вашим телефоном, на который приходят пароли и уведомления при платежах.

Следите за тем, каким приложениям вы разрешаете доступ к данным на телефоне или компьютере. Можно даже проверить список сайтов и приложений с разрешённым доступом и убрать оттуда малоизвестные или непонятные.

В соцсетях можно также пользоваться двухфакторной авторизацией. Тогда для входа помимо логина и пароля нужно будет указать ещё и одноразовый код. Для вас это всего лишь одно дополнительное действие, а для мошенников — очередной барьер.