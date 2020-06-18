Как мы уже писали , экономический кризис, вызванный коронавирусной инфекцией, принципиально отличается от стандартных спадов и рецессий, вызванных макроэкономическими причинами. Он характеризуется добровольным приостановлением активности в ряде областей.

С одной стороны, это даёт надежду на то, что восстановительный рост российской экономики может оказаться более быстрым, чем предполагалось ранее. Минэкономики уже изменило свой прогноз по падению ВВП России в 2020 году с 5% до 4,8%. Это значительно меньше предполагаемого сокращения и для экономик еврозоны и Британии — от 6,6% до 11,5%.

Базовые отрасли экономики от кризиса не пострадали — в том числе технологически (не было повреждено их оборудование). Спрос на электроэнергию, газ, топливо, металлы, химикаты, лесоматериалы, продукты питания сохранялся всё время. Ощутимое падение было только на нефтепродукты (от 30% до 50% по разным категориям) в ограниченный период времени — апрель-май, причём к концу мая спрос почти уже восстановился до докризисного уровня. То, что 18 июня цена на бензин установила исторический рекорд, это подтверждает. Промышленность также не испытала особого шока, равно как аграрный сектор.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В сервисных секторах экономики также кризисная нагрузка распределилась неравномерно — продуктовая розница, например, затронута была сравнительно немного. Двухмесячные «каникулы» для торговых центров, ретейла непродовольственных товаров, парикмахерских и т.п. не стали чем-то, способным ввести соответствующую отрасль в долговременный спад. Несколько затянулся перерыв для общепита, фитнеса, но и для них он не является критическим. Могу подтвердить это субъективными впечатлениями — на Московорецком рынке, его непродуктовом отделении, закрытом в течение двух месяцев, после открытия работают все те магазинчики, что имелись прежде. Ни один владелец не ушёл с рынка.

Собственно говоря, наибольшие проблемы сегодня у туристического и гостиничного бизнеса, а также у авиатранспортного, поскольку именно в этих секторах нет перспектив возвращения к докризисному положению. Отчасти это также касается профессионального спорта и сферы развлечений.

Надо иметь в виду, что экономика сама по себе весьма пластична и легко приспосабливается под любые изменения. Переход в онлайн-торговлю, работа на удалёнке — тому примеры. На наших глазах за последние двадцать лет произошла и происходит революция, сопоставимая с революцией Гутенберга. В его времена переход от рукописных книг к печатным казался подрывом устоев и означал потерю работы для множества занятых в индустрии рукописей — переписчиков, художников-миниатюристов, поставщиков пергамента и т. д. Однако в короткое время печатный бизнес по своим масштабам резко превзошёл рукописный, потребовав гораздо больше рабочих рук и предложив больший объём спроса и предложения.

Сегодня цифровизация СМИ, вытесняя прежние бумажные носители и традиционное телевидение и радио, открывает новые возможности для бизнеса. Аналогично в области фотографирования и звуковых записей переход на «цифру», «убив» физические носители информации, такие как плёнка, пластинки, диски, в целом оживил её переток. Также надо иметь в виду, что любой кризис выполняет терапевтическую функцию — с рынка уходят проблемные компании, закрываются нерентабельные направления бизнеса. Происходит оздоровление экономики в итоге.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Основные риски и вызовы для российской экономики в ближайшей перспективе заключаются в монетарной политике, ибо сохранение намеченных параметров бюджета и финансирование чрезвычайных расходов представляют собой вызов для макроэкономической стабильности. Также не стоит сбрасывать со счетов возможность второй волны пандемии, которая представляет собой серьёзную опасность, работающую на продление рецессии, и финансовые потрясения — долгосрочные последствия шока апреля-мая. Третьим проблемным фактором могут стать нерешённые вопросы в вышеотмеченных отраслях — туризме, гостиничном бизнесе и авиатранспорте.

Федеральный бюджет на 2020 год, планировавшийся с профицитом, оказался уже с дефицитом, который только в мае превысил 530 млрд рублей. Одна выплата разовых пособий семьям с детьми в размере 10 тысяч рублей потребовала 220 млрд рублей. По разным оценкам, итоговая цифра дефицита может составит от 4% до 8% за год. Программа восстановления экономики, о которой премьер Михаил Мишустин докладывал Владимиру Путину, предполагает использование 5 трлн рублей в течении двух лет. В условиях выпадающих доходов бюджета это означает залезание в долги, в первую очередь, на внутреннем рынке.

Жизнь подсказывает, что та проблема, о которой много говорят заранее, не подтверждается или протекает в более слабой форме. Поэтому вторая волна пандемии может и не состояться либо пройти незамеченной. Но в любом случае она потребует от правительства подготовки к ней, что означает новые бюджетные расходы.

Куда более актуален отложенный эффект от финансового шока апреля-мая. В этот период в бюджетах многих компаний — равно как и региональных бюджетах, о чём мы писали на днях, — оказалась прореха. Она всплывёт именно спустя несколько месяцев, когда надо будет закрывать кредиты, выплачивать зарплату, рассчитываться с поставщиками и т. д. В мае-апреле на это были деньги от доходов за предыдущие месяцы. Но откуда у многих компаний и частных предпринимателей появятся деньги в июле-августе-сентябре? Доступ к краткосрочным кредитам будет затруднён ввиду того, что начнётся конкуренция за заёмные деньги, количество которых ограничено.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самая проблематичная ситуация складывается в сфере туризма и смежных, обслуживающих его отраслей. Глава Ростуризма Зарина Догузова оценивает потери в 1,5 трлн рублей. Проблема заключается в том, что от российского правительства никак не зависит открытие границ. Зарубежный туризм — выездной и въездной — полностью провисает как минимум до осени, а, скорее всего, до конца года. Внутренний туризм также в высшей степени проблематичен. С одной стороны, отечественные курорты не готовы к приёму такого количества отдыхающих, с другой — снятие ограничений не может быть стопроцентным ввиду сохраняющихся рисков инфекции. Краткосрочные вложения не успеют создать необходимое количество мест в индустрии отдыха, с другой стороны — дополнительные места окажутся невостребованными, когда границы откроют. Поэтому не стоит ждать прихода больших частных денег в Крым и на Кавказ. Именно в туризме простая раздача денег «на поддержание штанов» может оказаться приемлемой альтернативой.

Таким образом, следует ожидать сосредоточения усилий правительства в ближайшее время на трёх направлениях — принятие предупредительных мер по встрече второй волны пандемии, поиск «дешёвых» денег для расшивания проблемы неплатежей и финансирования неработающей отрасли туризма. В последнем случае поддержка может пойти не прямо туркомпаниям, а их подрядчикам — авиакомпаниям, теряющим от закрытия загранрейсов, отельерам и т. д. Вопрос заключается в том — сможет ли власть сделать это без резкого наращивания внутреннего долга (10,7 трлн рублей на 1 июня 2020-го) и опустошения Фонда национального благосостояния (его размер — 12 трлн рублей)? Ближайшие два-три месяца станут решающими. По их итогам станет понятно — сорвалось ли правительство в финансовую трясину, с её раздуванием дефицита бюджета и задолженности, или оно удержит макроэкономическую стабильность.