Последствия пандемии коронавируса будут сказываться ещё долго после отмены введённых ограничений, и они коснутся самых разных сторон нашей жизни. Одно из таких негативных следствий уже начинает постепенно проявляться — секвестр местных (региональных и муниципальных) бюджетов.

Простой экономики не мог пройти бесследно для налогооблагаемой базы регионов и муниципалитетов. Во-первых, сократились собственные доходы. Например, налог на доходы физических лиц для бюджетов МСУ, а для региональных бюджетов — налог с продаж. В перспективе сокращение поступлений от налогов на имущество организаций, недвижимость, на имущество физических лиц, транспортного, земельного и других.

Во-вторых, неизбежно уменьшаются трансферты из вышестоящих бюджетов, субсидии, субвенции и бюджетные кредиты. Ведь федеральные доходы тоже резко упали — как по причине приостановки экономической деятельности, так и в силу падения цен на нефть и сокращения её продажи внутри страны и за границей.

В-третьих, на всех уровнях возникли незапланированные расходы на оснащение больниц для приёма больных ковидом, на профилактические мероприятия и т.п.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Причём, ввиду особенностей финансовой системы, значительную часть последствий региональные бюджеты почувствуют в конце текущего и начале следующего года, когда и происходит зачисление средств по многим налогам. По оценкам рейтингового агентства АКРА, только 28 из 85 субъектов федерации в 2020 году смогут обойтись без секвестра собственных бюджетов.

Однако уже сейчас появляются соответствующие сообщения. Например, в Приморском крае глава местного правительства Вера Щербина признала «просто катастрофическое падение» доходов. Поэтому в июле власть начнёт секвестр бюджета.

В месяц мы теряли практически по 2,5 млрд рублей. И если говорить о потерях, то их на сегодня 4,9 млрд рублей. Это недополученные доходы к уровню прошлого года. А с учётом того, что были с начала года плюсы, то на 1 июня у нас, по статистическим данным, — 3,5 млрд рублей. С учётом «ковида», который продолжается, с учетом расходов, которые нам ещё предстоит понести до конца года, мы, по самым скромным подсчётам, оцениваем порядка 20 млрд рублей разрыва. Поэтому будем принимать непопулярные решения, — анонсировала чиновница.

И это только Приморский край. В Алтайском крае потери бюджета исчисляются цифрой в 32 миллиард рублей. Если перенести на РФ в целом, то потери могут составлять более триллиона рублей.

И последствия уже сказываются. Знакомый журналист из одного из областных центров недалеко от Москвы обратился в мэрию с вопросом — почему перестали обкашивать газоны в городе? Ему ответили — нет денег в бюджете. Идёт сокращение всего и вся, что только можно урезать. Газоны явно не попадают в приоритеты. Казалось бы — пустяк. Но представим себе, сколько бензина уходит на мотокосилки в пределах одной только Москвы. Думается, сотни тонн горючего. Но столичный бюджет может позволить себе такие траты, хотя неизвестно — как будет в этом году. В некоторых районах газоны стоят до сих пор некошенные, чего раньше никогда не случалось. Будем надеяться, что просто до них не дошли руки, а не по причине секвестра.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Санкт-Петербурге, например, урезали на 600 миллионов рублей расходы на капитальный ремонт, на содержание дорог почти двести миллионов, резко сократили расходы на капстроительство. А ведь город на Неве располагает одним из самых богатых региональных бюджетов. В связи с этим, на первый план выступает вопрос чисто политический — чем придётся жертвовать в первую очередь.

Думается, в том числе из-за грядущего и неизбежного непопулярного секвестирования, власти спешат с проведением голосования по изменениям конституции. Уже на предстоящих в начале сентября региональных выборах тема сокращения социальных и коммунальных программ может сказаться на итогах голосования, подобно тому, как в сентября 2018 года результаты для «Единой России» оказались в ряде субъектов РФ очень неважными. В том числе проиграли четыре губернатора, шедших с кремлёвской поддержкой.

Если тенденцию экстраполировать на следующий год — год выборов в Государственную Думу, а бюджетные сокращения неизбежно продолжатся и в 2021 году, как мы указали выше — то ситуация будет выглядеть для власти совсем невдохновляющей. Поэтому её представителям — и на низшем уровне и на высшем — придётся решать, от чего предстоит отказываться. Думается, в первую очередь, пострадают именно коммунально-строительные дела, как не имеющие для населения финансового выражения, люди не будут чувствовать удара конкретно по своим карманам. Одно дело — сокращение пособий или зарплат, другое — выделение средств на детские площадки.

Однако не стоит забывать, что в сфере ЖКХ и строительства задействованы миллионы работающих. Сокращение расходов прямо ударит по их интересам. Кроме того, население привыкло к тому, что их дворы, жилища, дорожная инфраструктура в целом поддерживались на приемлемом уровне. Любое ухудшение ситуации будет восприниматься негативно и бросаться в глаза, как сегодня это оказалось с травой на газонах.

Поскольку в России традиционно именно Кремль решает подобные вопросы, определяет приоритеты, мы увидим — как он выстроит свою политику, чем решит в итоге жертвовать.