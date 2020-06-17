Дмитрий Медведев, перестав возглавлять правительство, не прекратил участвовать в общественной жизни страны. Его последняя статья «Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса» — тому доказательство. Мы уже писали о том, что в изменившихся обстоятельствах Медведев ищет своё место в системе. Данная публикация — одна из таких попыток найти новую роль. Примечательно, что она подписана автором — «заместитель председателя Совета Безопасности РФ», а не — лидер «Единой России». Этим задается не столько политический, сколько экспертный подход.

Конечно, сегодня к текстам Дмитрия Медведева нет того внимания, как в 2009 году, когда его статья «Россия, вперёд!» привлекла к себе внимание и оказалась в центре обсуждения. Правда, почти никакой из тезисов в ней выдвинутых, реализован не был. Но это понятно сегодня, спустя почти одиннадцать лет. Тогда же статья породила у многих обозревателей, особенно из либерального лагеря, несбыточные ожидания. Ныне оценка Медведева-автора, с учётом имеющегося опыта, может быть гораздо трезвее, с пониманием его реальных возможностей, каковые куда более ограничены, нежели ранее.

Прежде чем рассмотреть конкретные предложения Медведева, остановимся на тех аспектах его статьи, которые говорят больше, чем прямо высказанные тезисы. Во-первых, он задается вопросом — «является ли вирус рукотворным или естественным»? — таким образом, вольно или не вольно, солидаризуясь с администрацией Трампа, которая продавливает проблему именно искусственного создания вируса в секретных китайских лабораториях.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во-вторых, Медведев не исключает второй волны пандемии со всеми вытекающими последствиями, что означает возможность продления чрезвычайных мер до конца года и далее.

В-третьих, исторические экскурсы его помощников, оснастивших статью фактурой, не вполне корректны. Например, утверждения о блокировании городов в Средневековье во время чумы (чего тогда не могло происходить по причине полного непонимания истоков эпидемии) или такие пассажи как «в Средние века эпидемии чумы оказали огромное влияние на развитие медицины и государственного управления». Это всё происходило гораздо позже. История антибиотиков также совсем иная, нежели описывается в статье. Потому можно предположить, что статья готовилась в спешке, либо не относилась к числу приоритетов.

Я уже отмечал недавно на NEWS.ru, что «в повестку дня встаёт вопрос ...о глобальной координации усилий по восстановлению мировой экономики. Если Россия выступит в пионерской роли, первой предложит проведение такого форума, например, в формате видеоконференции, то она и будет тем, кому достанутся все преимущества». Дмитрий Медведев предлагает целую серию мер в схожем направлении, прекрасно понимая, что в одиночку России не справится с последствиями пандемии, однако безо всякой детализации. Его предложения звучат скорее, как благие пожелания, хотя и структурированы по направлениям — биологическое оружие, снятие санкций, компьютерная безопасность и т.д.

Наиболее полно представлена экономическая часть статьи. Медведев указывает три основных вызова для России — сокращение мировой экономики почти на три процента (рекордный показатель после 1945 года), введение внутренних внеэкономических ограничений, продиктованных политикой, и падение спроса на российский экспорт. Автор прогнозирует возможный финансовый кризис в 2021 году, связанный с вышеуказанными факторами.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако по части предложения конкретных мер, данный текст страдает недомолвками и общими местами. Медведев верно указывает, что нынешний кризис беспрецедентен в том смысле, что порождён сознательным свертыванием экономической активности правительствами во имя спасения жизней людей. Ситуацию можно сравнить с военными действиями, внезапно прерывающими мирную жизнь, и перестраивающими экономику на военные рельсы, чем с традиционными экономическими депрессиями и спадами, обусловленными макроэкономическими причинами.

Он также обоснованно отмечает, что кризис, будучи рукотворным, может быть также быстро преодолен решениями той же власти, которая отменит введенные ограничения. Однако не очень понятно — какое место в нынешней системе управления занимает Медведев, чтобы выдвигать свои предложения? Почему правительство должно их реализовывать, или, по крайней мере, прислушиваться к ним?

Слова о «цифровизации», об удаленной занятости, об упорядочении контрольно-надзорной деятельности — это всё — общие рассуждения, которые сегодня не повторяет разве что ленивый. Предложения о сотрудничестве в рамках ЕАЭС звучат маловдохновляюще, поскольку каждый из участников ЕАЭС старается преследовать собственные интересы, и их объединяет, скорее, прошлое, нежели будущее, а также текущие опасения правящих элит относительно стабильности и контроля собственности.

В статье Медведева бросается в глаза немалое количество вопросительных знаков. В этом смысле она служит, скорее, для обозначения проблем. Её автор словно приглашает к разговору, и обозначает, что он в рядах действующих политиков, что его рано списывать со счетов. Бывший президент и бывший премьер — это всё регалии, которые ко многому обязывают. Медведев очень рано — в сорок три года стал главой страны, и потому, уйдя с должности в сорок семь лет, столкнулся с проблемой нахождения такой работы, которая бы соответствовала его статусу. Премьера из него не получилось, экономику направить на удовлетворительный рост ему не удалось. Однако, в силу прежних заслуг, Владимир Путин не может просто его убрать из своего окружения, от обязанностей в «Единой России» также не освобождает. Поэтому, думается, рассматриваемая статья — не последняя у данного автора.