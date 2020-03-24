NEWS.ru предлагает вашему вниманию подборку изменений, которые затронут жизнь практически каждого гражданина России начиная с апреля.

У россиян вырастет пенсия

С 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии для россиян. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию на уровне 6,1%. Пенсионный фонд проинформирует свои территориальные органы о размере коэффициента. Данные изменения коснутся 4 млн россиян.

Между тем получатели социальных пенсий — самая малочисленная группа пенсионеров в стране. Речь идёт о тех, кто не заработал трудовой стаж, который необходим для получения страховой пенсии.

Индексация будет произведена с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

Одновременно повысят пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, участников Великой Отечественной войны, граждан, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.

В 2019 году социальные пенсии повышались лишь на 2%.

По предварительным данным, расходы государства составят 21,7 млрд рублей до конца года.

Социально значимые сайты

К апрелю должен быть составлен список сайтов для бесплатного интернет-доступа. Речь идёт о социально значимых отечественных страницах во Всемирной сети.

Список не станут ограничивать лишь государственными сайтами — в него войдут и иные востребованные ресурсы.

Ранее о необходимости обеспечения бесплатного доступа к таким порталам заявил Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию. Изначально предполагалось, что список будет готов к 1 марта.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Маркировка обуви

Ввезённую из-за границы до 1 марта 2020 года обувь можно оставить без идентификационных кодов только до 1 апреля.

Чипирование товара будет способствовать отслеживанию полного цикла движения иностранной обуви от производителя до покупателя и более эффективной борьбе с контрафактом, который не должен попасть на рынок.

Покупатели смогут узнать всю информацию о товаре, если отсканируют QR-код в приложении «Честный знак».

Больничный на дому

В Москве введены более строгие правила поведения для жителей столицы и их работодателей. Основная цель изменений — минимизировать последствия пандемии коронавируса.

Так, больничный лист можно заказать на дом. Для этого нужно позвонить по телефону горячей линии департамента здравоохранения Москвы. Данный порядок будет действовать до 1 апреля, если столичные власти не решат пролонгировать эти меры.

Голосование по Конституции

На 22 апреля намечено проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. На плебисцит планируется вынести вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»

Однако даже Путин не исключил, что дата проведения голосования может быть перенесена на более поздний срок.

Вынужденные каникулы

Каникулы в российских школах продлятся с 23 марта по 12 апреля из-за эпидемии коронавируса. За это время будет организовано дистанционное обучение школьников.

Будут закрыты государственные общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения дополнительного образования.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Досудебное рассмотрение споров

В России с 1 апреля вводится обязательный досудебный порядок рассмотрения споров, которые связаны со страхованием от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Решение территориального органа ФСС о назначении обеспечения по страхованию может быть обжаловано в судебном порядке после его обжалования в вышестоящий орган страховщика.

Жалоба о несогласии рассматривается в течение 10 рабочих дней со дня её получения.

Судьи вполсилы

Режим, согласно которому суды рассматривают лишь безотлагательные споры, будет длиться до 10 апреля. Это связано с объявленным карантином. Однако специалисты опасаются, что после его завершения нагрузка на судей резко возрастёт и они не смогут оперативно справляться со своими обязанностями.

Задолженность по СМС

Налоговые службы с 1 апреля будут информировать налогоплательщиков о недоимке с помощью отправки СМС-сообщений и писем по электронной почте. Делать они это смогут не чаще одного раза в квартал и в случае получения письменного согласия на подобное информирование от граждан.

Упрощённое взыскание задолженности

Если общая сумма долга, пеней или штрафов за последние три года не превысит трёх тысяч рублей, то решение о взыскании будет приниматься в течение двух месяцев с момента истечения трёхлетнего срока. В любых других случаях будет сохраняться общее правило.

Эксперты считают, что эти меры, которые вступают в силу с 1 апреля, упростят процесс взимания небольшой задолженности.

Сведения об имуществе

На сайте ФНС с апреля будет публиковаться информация об обеспечительных мерах и применении способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов. Речь идёт об имуществе, в отношении которого вынесено подобное решение.

Планируется, что эти меры будут способствовать пресечению неправомерных действий с имуществом, прежде всего его отчуждения.

Пошлина на экспорт нефти

Пошлина на экспорт чёрного золота из России с 1 апреля уменьшится на $14,9 — до $52 за тонну с $66,9 в марте.

При этом пошлина на высоковязкую нефть понизится до $5,2 с $6,6, на светлые нефтепродукты и масла — до $15,6 за тонну, на тёмные — до $52.

Для экспорта товарного бензина будут следующие изменения: $15,6, прямогонного (нафта) — $28,6. Пошлина на сжиженный газ останется на нулевом уровне, а на кокс уменьшится до $3,3.