Заключительный месяц зимы принёс не так много изменений, как его предшественник, однако новшества в нашей жизни не стали менее яркими. Россиян ждут расширение программы «Дальневосточный гектар», введение электронных чеков, подорожание проезда в столичной подземке, повышение выплат льготникам и пенсионерам, а также другие новшества. Подробности — в материале NEWS.ru.

Подорожание проезда в метро

С 1 февраля проезд в Московском метрополитене станет дороже. Предполагается, что стоимость одной поездки возрастёт на два рубля. Таким образом, при использовании карты «Тройка» в подземке, на МЦК или МЦД придётся заплатить 40 рублей за поездку вместо 38. Кроме того, возрастёт и стоимость «Единого» — до 57 рублей. Ранее проезд в столице дорожал в начале января 2019 года.

И снова «Платон»

Zamir Usmanov/Global Look Press

Ставка по системе «Платон» повышается с 1 февраля. В связи с индексацией водители-грузоперевозчики за каждый километр пройденного пути станут вынуждены платить 2,2 рубля (сейчас плата составляет 2 рубля 4 копейки). Ожидается, что в будущем изменения тарифа будут происходить каждый год в феврале на размер годовой инфляции.

Новые правила увольнения

Согласно вступающим с 1 февраля изменениям, при увольнении работников бухгалтерия или же кадровая служба должны будут выдавать им на руки сведения об их трудовой деятельности по форме СТД-Р. Президент России Владимир Путин в декабре прошлого года подписал закон о введении электронных трудовых книжек. Минтруд, в свою очередь, подготовил новую форму отчёта. Его работодатель обязан будет предоставлять сотрудникам при увольнении.

СМИ-иноагенты

В России в силу вступают поправки, которыми устанавливаются штрафы за нарушение требований к СМИ-иноагентам. Предусматриваются санкции за грубое нарушение порядка деятельности (свыше двух раз за год). Так, физлицам грозит штраф в размере 100 тысяч рублей или же административный арест на срок до 15 суток, должностным лицам — 200 тысяч, а юрлиц ожидает штраф в размере 5 млн рублей. Благодаря последним поправкам в законодательство, датируемым декабрём 2019-го, статус иностранного агента можно присваивать физическому лицу. Кроме того, был расширен список СМИ, к которым относится данный статус. Средства массовой информации, попавшие в реестр иноагентов, обязаны до 1 февраля учредить российское юрлицо.

Амнистия капитала

В России 29 февраля завершается третий этап амнистии капиталов, начавшийся ещё 1 июня 2019 года. Закон о добровольном декларировании иностранных активов даёт возможность гражданам сообщать о своих банковских счетах и вкладах, имуществе, долях участия в уставных капиталах отечественных и зарубежных компаний. Кроме того, документ позволяет информировать о контролируемых иностранных фирмах и счетах в банках, расположенных не на территории России. Амнистия капитала возможна только после фактической «репатриации» счетов и предприятий в РФ. Декларации необходимо предоставлять на бумажном носителе в налоговую службу.

Выплаты пенсионерам и льготникам

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиян с 1 февраля ожидает повышение некоторых выплат. Будет увеличен размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). В настоящее время ЕДВ полагается 60 категориям граждан в РФ. Например, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны.

Также возрастёт стоимость набора социальных услуг, который получают определённые категории россиян каждый месяц в виде государственной помощи. Размер подобных выплат меняется с учётом данных по инфляции за прошлый год. Согласно постановлению уже бывшего премьера Дмитрия Медведева, все соцвыплаты, пособия и компенсации с февраля будут проиндексированы на 4,3%. Таким образом, в рублях прибавка может достичь и нескольких тысяч — всё зависит от вида выплаты.

«Дальневосточный гектар»

Начинается второй этап распространения программы «Дальневосточный гектар» на Бурятию и Забайкалье. Теперь земельные участки предлагается предоставлять гражданам России, зарегистрированным во всех субъектах, входящих в ДФО. Мероприятия продлятся до 1 августа 2020 года.

Электронные чеки

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Теперь можно будет не забирать чек при покупке с помощью торговых автоматов. В случае если в устройстве имеется дисплей, на котором отображается QR-код, то будет достаточно отсканировать информацию, получив таким образом чек в электронном виде. Онлайн-кассы для вендинга могут полностью лишиться принтера как опции. По мнению экспертов, это упростит обслуживание таких устройств. Кроме того, появится возможность ввода там своей электронной почты или номера телефона для получения подтверждения платежа в виде СМС или e-mail.

Пошлина на экспорт нефти

Пошлина на экспорт углеводородов из России увеличится на $1,3, до $78,5. При этом пошлина на высоковязкую нефть повышается до $7,8, на светлые нефтепродукты и масла — до $23,5 за тонну, на тёмные — до $78,5, на экспорт товарного бензина — до $23,5, прямогонного (нафта) — до $43,1.

Между тем пошлина на сжиженный газ понизится до нуля, а на кокс возрастёт до $5,1 с $5 за тонну.