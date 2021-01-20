Кабмин выделит более 4,5 млрд рублей на сдерживание цен на муку и хлеб

Правительство выделит более 4,5 млрд рублей на то, чтобы приостановить увеличение цен на муку и хлебобулочные изделия. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Правительство продолжит поддерживать предприятия пищевой промышленности. Более 4,5 млрд рублей направим регионам, чтобы не допустить повышения цен из-за роста стоимости зерновых. Рассчитываем, что эти трансферты позволят компенсировать производителям часть затрат на закупки пшеницы, а предприятия хлебопекарной промышленности сократят издержки на реализацию своей продукции, — сказал глава кабмина.
Ранее Госдума приняла законопроект, согласно которому правительство получит право самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания следует регулировать цены на них.
В четверг в Кремле отметили, что принятые меры, позволившие ограничить рост цен на подсолнечное масло и сахар, оказались эффективны, но их расширение на другие категории продуктов будет зависеть от амплитуды изменения цен на них, сообщал NEWS.ru.