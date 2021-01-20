Кабмин выделит более 4,5 млрд рублей на сдерживание цен на муку и хлеб

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Принятые меры, позволившие ограничить рост цен на подсолнечное масло и сахар, оказались эффективны, но их расширение на другие категории продуктов будет зависеть от амплитуды изменения цен на них. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос о том, эффективны ли оказались принятые правительством действия, представитель Кремля ответил: «Безусловно». Однако Песков назвал ситуацию с ценами нестатичной. И мировая конъюнктура нестатична, кроме того, конечно, существуют и...