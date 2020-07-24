Кабмин выделил Киргизии 165 млн рублей на борьбу с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/39eed9aa-cd9e-11ea-87ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: GTW/imageBROKER.com/Global Look Press

Правительство РФ приняло решение выделить МЧС почти 165 миллионов рублей на оказание помощи Киргизии в борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что кабмин выделил бюджетные ассигнования в размере до 150 тысяч рублей на оплату расходов по закупке лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и медицинских изделий, а также до 14 523 тысяч рублей на оплату расходов по доставке средств и российских медицинских специалистов в Киргизию.

Также отмечается, что командировочные расходы сотрудников министерства, связанные с доставкой грузов, необходимо осуществить в размере до 12,7 тысячи рублей (эквивалентно до $178).

Документ с соответствующим распоряжением опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Эпидемиологическая ситуация обострилась в Киргизии в конце июня. В субботу, 25 июля, спецборт МЧС доставит в страну медицинское оборудование, лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты.

Как ранее писал NEWS.ru, жительница Киргизии Раушан Айткулова пожаловалась на главу республики Сооронбая Жээнбекова в Генеральную прокуратуру страны. В документе гражданка просит привлечь политика и некоторых высокопоставленных лиц к ответственности за сложившуюся эпидемиологическую обстановку в государстве на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).