Кабмин продлил мораторий на проверки малого бизнеса на весь 2021 год

https://static.news.ru/photo/d7f04252-32e2-11eb-b847-fa163e074e61_660.jpg Фото: kati/imageBROKER.com/Global Look Press

Российский кабмин продлил на весь 2021 год мораторий на плановые проверки малого бизнеса, заявил 30 ноября председатель правительства Михаил Мишустин во время совещания со своими заместителями. По его мнению, данный сектор экономики сильнее всего пострадал от пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

По поручению президента [России] правительство продлевает мораторий на плановые проверки малого бизнеса ещё на один год — до 31 декабря 2021 года, — цитирует его ТАСС.

Политик отметил, что малый бизнес обеспечивает работой миллионы граждан и задача властей — продолжить их поддерживать.

Мишустин также подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по оптимизации организационной структуры институтов развития. Главой структуры стал заместитель председателя правительства — руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко.

Премьер также поручил федеральным ведомствам и ВЭБ.РФ представить планы-графики проведения реформы, или так называемые дорожные карты по реформированию, в срок до 4 декабря 2020 года. Григоренко назначен ответственным за обеспечение рассмотрения и утверждения дорожных карт на заседаниях межведомственной рабочей группы до 25 декабря.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство РФ увеличило квоты на ввоз в страну обезболивающих медицинских препаратов, а также на их хранение и производство. Сильнодействующие вещества применяют при оказании паллиативной помощи и для анестезии, также они служат основой для производства новых лекарств.