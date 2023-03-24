Из-за санкций России не вернули 37,7 млрд рублей РБК: Россия получила 11 млрд рублей вместо 48,7 млрд рублей по долгам других стран из-за санкций

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доходы России по двусторонним госкредитам в 2022 году оказались в четыре раза меньше запланированных: вместо ожидаемых 48,7 млрд рублей ей удалось получить 11 млрд, передает РБК со ссылкой на документы о реализации плана-графика мероприятий Минфина по выполнению документов стратегического планирования за 2022 год. Как следует из материалов, основная причина такой ситуации — введенные против страны санкции.

В документе говорится, что в прошлом году проценты по госкредитам, которые предоставила РФ правительствам других государств и их юрлицам, составили менее четверти от запланированного уровня: вместо 48,68 млрд рублей с заемщиков собрали лишь 11,13 млрд рублей.

Отмечается, что в 2023 году по состоянию на 21 марта Москва получила 0,3 млрд рублей процентного дохода по долгам. Минфин ранее перестал публиковать информацию об источниках финансирования дефицита бюджета, поэтому неизвестно, сколько основного долга возвращено.

В апреле прошлого года сообщалось, что Россия выдала двусторонние государственные кредиты другим странам на сумму в 81,6 млрд рублей. Получатели кредитов не раскрывались. Согласно отчету казначейства, по состоянию на 1 марта Россия планировала выдать госзаймов иностранным государствам за весь 2022 год на сумму 374,9 млрд рублей.