Исполнение расходов бюджета на нацпроекты составляет 15,69%

https://static.news.ru/photo/4bf0533c-7a32-11ea-a818-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минэкономразвития России/facebook.com

Расходы российского федерального бюджета на реализацию нацпроектов, модернизацию и расширение магистральной инфраструктуры в первые три месяца 2020-го исполнены на 15,69%, что эквивалентно 357,434 млрд рублей.

По предварительной информации, исполнение расходов на 1 апреля по трём нацпроектам превышает 20%. Лидером остаётся «Здравоохранение» — 40,52%. Далее следуют «Жильё и городская среда» — 32,73% и «Культура» — 20,81%, передаёт портал «Будущее России. Национальные проекты» со ссылкой на данные Счётной палаты.

Министерство экономического развития предложило ускорить процесс выделения денег федеральной адресной программы на объекты национальных проектов. Это необходимо в том числе для поддержки экономики во время распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Предполагается, что предложенные министерством изменения сделают бюджетные вложения более эффективными.

В адресную программу на 2020–2022 годы включены инвестиционные проекты десяти национальных проектов. В текущем году планируется потратить порядка 838 млрд рублей, что на 7,7% больше потраченных годом ранее. В 2021 году сумма увеличится и превысит 870 млрд.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что правительству необходимо скорректировать показатели национальных проектов. 13 марта 2020 года в ведомстве заявили, что расходы федерального бюджета на реализацию за январь и февраль составили 262,931 млрд рублей.