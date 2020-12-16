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Иран может стать центром переработки и распределения российского зерна в регионе. Об этом заявил посол исламской республики в Москве Казем Джалали.

Русские являются одними из крупнейших производителей, экспортирующих зерно. Иран может выступать в качестве регионального центра распределения, — рассказал РИА Новости дипломат.

Он добавил, что страна также располагает широкими возможностями для переработки зерна. Сейчас в Иране задействованы лишь 25-30% мощностей для переработки. Поэтому присутствие РФ в плане использования зерновых культур может быть очень перспективным.

Джалали добавил, что Иран готов нарастить поставки в Россию овощей и зелени, если тепличное производство в стране будет расти прежними темпами.

Ранее российский кабмин установил тарифные квоты на экспорт зерна из России и экспортные пошлины на пшеницу. Меры будут действовать с 15 февраля до 30 июня 2021 года. Кроме того, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации ситуации на рынке продовольствия. В документах говорится, что для стабилизации стоимости муки и хлеба, на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы власти РФ одобрили тарифные квоты в размере 17,5 млн тонн. Экспорт зерновых в объёмах, превышающих её, обложат пошлиной в 50% от таможенной стоимости экспортируемой продукции, но не менее чем €100 за тонну.

Также производители муки получат субсидии на частичную компенсацию трат, связанных с приобретением пшеницы. Кабмин установил правила распределения подобной материальной помощи. Согласно документам, мукомолы получат право компенсировать до 50% разницы между текущими ценами на продовольственную пшеницу и её среднемесячной средней стоимостью за аналогичные периоды трёх предыдущих лет по информации Росстата с учётом инфляции, писал NEWS.ru.