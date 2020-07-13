Ирак пообещал полностью выполнить условия сделки ОПЕК+ в июле

https://static.news.ru/photo/fb0bc8a6-c53c-11ea-9265-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Giovannini/Global Look Press

Ирак по итогам июня выполнил на 90% оговоренные сделкой ОПЕК+ показатели сокращения нефтедобычи. В июле Багдад обещает достичь соблюдения квот на 100%.

Об этом говорится в совместном заявлении министерств энергетики Ирака и Саудовской Аравии, выпущенном по итогам переговоров министров Ихсана Абделя Джабера и Абделя Азиза бин Сальмана. Как передаёт ТАСС, Джабер в ходе встречи пообещал своему саудовскому коллеге, что Ирак продолжит «улучшать дисциплину» и выйдет на полное соблюдение квот по сокращению добычи в июле.

По итогам мая условия сделки в целом были выполнены на 87%. Занимающий второе место в ОПЕК по объёмам производства нефтепродуктов Ирак в последнем весеннем месяце сократил добычу только на 46% от своей квоты. Также не выполнили условия сделки Габон, Казахстан, Ангола и Нигерия. Все эти страны пообещали компенсировать свое отставание по квотам за период с июля по сентябрь.

9 марта в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками. В итоге рынок чёрного золота начал стремительно падать. После долгих переговоров страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение. Согласно текущим условиям, до конца июля объём сокращения добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки. Далее снижение уменьшится до 7,7 млн баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 млн до конца апреля 2022 года, писал NEWS.ru. Реальные объёмы сокращения нефтедобычи с момента заключения соглашения каждый месяц отличались от прописанных в условиях.