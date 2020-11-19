Ипотека не для всех: почему банки отказывают в кредите

Российские банки осенью стали чаще отказывать в выдаче ипотечных кредитов. Такую оценку дают в Национальном бюро кредитных историй. Отрицательные решения по жилищным займам в прошлом месяце принимались почти в 35% случаев — такого не было даже в первую волную COVID-19. Помимо ипотеки, растёт процент отказов и по другим кредитам. Кто не сможет занять денег у банка на покупку квартиры, разбирался NEWS.ru.
Вторая волна коронавируса не охладила стремление россиян купить недвижимость, но заметно осложнила эту задачу. Российские банки стали всё реже одобрять кредиты на приобретение жилья.
В октябре доля положительных решений по заявкам на получение ипотеки снизилась на 4,3 процентных пункта и составила 65,3%, сообщает РБК со ссылкой на данные НБКИ. При этом количество отказов превысило показатели апреля и мая — самых сложных для России месяцев, когда практически вся страна сидела на карантине.
Опрошенные NEWS.ru банки отмечают, что если процент одобрения кредитов и снизился, то незначительно. В Банке ЗЕНИТ это связывают с насыщением рынка относительно отложенного спроса после пандемии. Кроме того, сокращение процентного спреда на фоне неустойчивости макроэкономики вынуждает банки уменьшить аппетит к риску и операционные издержки.
В банке считают, что пик спроса на ипотеку пришёлся на июль — август, когда кредитные организации снизили ставки по ипотеке вслед за ключевой ставкой. В этот период восстановилась активность на рынке и ожидалось снятие всех ограничительных мер. В сентябре тренд изменился: клиенты и банки стали осторожнее в данном вопросе.
Причина снижения доли одобренных ипотечных займов на российском рынке — возросшая неопределённость, вызванная ростом заболеваемости и возобновлением ограничительных мер, считают в Райффайзенбанке. Там поясняют, что в такой ситуации заёмщики с низким риском скорее воздержатся от того, чтобы брать кредиты. Поэтому входящий поток заявок может ухудшаться, в результате чего отдельные банки фиксируют снижение уровня одобрения.
Ситуация турбулентности и неопределённости, как правило, трактуется банками в пользу увеличения рисков, отмечает заместитель директора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко. Кредитные организации, по его словам, полагают, что новое увеличение случаев заболевания COVID-19 может привести к сокращению доходов граждан. Это означает, что рискует возрасти процент невозвратов по кредитам. При выдаче новых займов банки принимают в расчёт в том числе и этот риск — что по крайней мере до середины следующего года ситуация неопределённости будет сохраняться, пояснил эксперт.
И в Банке России, и в правительстве высказывались опасения, что рынок ипотеки может быть перегрет и его надо жёстче контролировать. Возможно, это стало причиной того, что банки стали более внимательно оценивать платёжеспособность заёмщиков. Это и привело к снижению процента одобрения кредитов для населения.
Эксперт допускает, что дело может быть не только в банках, но и в том, что за жилищными кредитами стали обращаться люди, для которых ипотека является рискованным шагом. Первыми в банки обычно идут те, у кого есть первоначальный взнос и накопления, позволяющие выплачивать жилищный кредит даже в случае потери работы. Но когда активно заработал процесс выдачи ипотеки, в эту воронку начало втягивать и тех, кто по-хорошему не мог рассчитывать на долгосрочный кредит, пояснил специалист.
По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения в третьем квартале этого года сократились на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.
Ипотечный бум
С начала осени число ипотечных сделок в России стало резко расти. По данным Росреестра, в сентябре их было зарегистрировано почти 350 тыс. — на 52% больше, чем годом ранее. Впрочем, с учётом весеннего спада в выдаче жилищных кредитов из-за COVID-19 общее число зарегистрированных ипотечных сделок с начала 2020-го увеличилось лишь на 7%.
Рост числа сделок в сентябре был вызван ажиотажным спросом на льготную ипотеку в ожидании окончания программы господдержки в ноябре, считает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.
Уровень одобрения ипотечных кредитов в среднесрочной перспективе будет зависеть от динамики развития экономической ситуации и соответствующего изменения доходов заёмщиков. Но маловероятно дальнейшее заметное ужесточение политики выдач, так как уже сейчас банки оценивают кредитные риски достаточно консервативно.
По данным Абсолют Банка, спрос на приобретение коммерческой недвижимости к концу лета вернулся на уровень февраля 2020-го, а за два осенних месяца вырос ещё на 15%.
Тем временем российский рынок ипотеки уже побил прошлогодний рекорд. По предварительным данным ДОМ.РФ и Frank RG, за десять месяцев 2020-го российские банки выдали более 1,3 млн кредитов на общую сумму 3,2–3,3 трлн рублей. Это больше, чем за весь 2019 год.
Огромный вклад в продолжающийся рост выдачи кредитов вносит программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5%, продлённая по инициативе президента РФ до середины следующего года. Однако не меньшую роль играют беспрецедентно низкие ставки в рыночном сегменте — сейчас они на уровне около 8%, а ещё год назад составляли 9–9,5%, — отметил руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.
По его словам, выгодные условия кредитования позволяют ипотечным заёмщикам реализовывать отложенный спрос, в том числе на вторичном рынке. При этом в долгосрочной перспективе для роста доступности жилья одного снижения ипотечных ставок недостаточно. Нужно стабильное увеличение доходов населения, считает специалист.
Ещё одна причина ипотечного бума — активная распродажа новостроек, считает Александр Пушко. По его словам, российский рынок нового жилья сильно просел в 2019 году и в первом квартале 2020-го, в результате чего скопились нереализованные площади практически готового жилья. Народ стал их раскупать, что и запустило маховик спроса на относительно дешёвые ипотечные кредиты.
Раскрыть карты
Между тем увеличение отказов со стороны банков коснулось не только ипотеки. Как следует из данных НБКИ, в октябре на 0,6 п.п. снизился уровень одобрения по всем розничным кредитам — до 34%. К примеру, доля положительных решений по займам наличными и кредитным картам уменьшилась на 0,9 п.п. и составила 31,4%. Впрочем, в этом сегменте показатели в разгар пандемии были ещё хуже — ниже 30%.
По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», ситуация с выдачей кредиток ещё хуже. На начало осени банки одобрили лишь 22,3% заявок на получение кредитной карты. Это почти на треть меньше, чем годом ранее и в марте — во время начала пандемии, пишут «Известия».
Как писал NEWS.ru, в период пандемии COVID-19 россияне сократили количество используемых банковских карт, а также число и объёмы операций по ним. В результате число активных карт во втором квартале этого года уменьшилось на 4,5 млн единиц — это максимальное падение за последние пять лет.
Хотя задолженность по кредитным картам сильно не выросла, эмиссия кредитных карт с октября прошлого года по октябрь нынешнего увеличилась очень незначительно. Зато выросло количество дебетовых карт — более чем на 6%. Это говорит о том, что люди стараются не набирать кредиты, понимая, что это рискованно в условиях, когда можно легко потерять работу, — отметил Александр Пушко.
Банки, по его словам, также учитывают этот момент и ужесточают требования по кредитным продуктам, в том числе по банковским картам. Иначе возможен рост невозвратов по кредитам, предупреждает эксперт.