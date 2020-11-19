Ипотека не для всех: почему банки отказывают в кредите

Российские банки осенью стали чаще отказывать в выдаче ипотечных кредитов. Такую оценку дают в Национальном бюро кредитных историй. Отрицательные решения по жилищным займам в прошлом месяце принимались почти в 35% случаев — такого не было даже в первую волную COVID-19. Помимо ипотеки, растёт процент отказов и по другим кредитам. Кто не сможет занять денег у банка на покупку квартиры, разбирался NEWS.ru.

Вторая волна коронавируса не охладила стремление россиян купить недвижимость, но заметно осложнила эту задачу. Российские банки стали всё реже одобрять кредиты на приобретение жилья.

В октябре доля положительных решений по заявкам на получение ипотеки снизилась на 4,3 процентных пункта и составила 65,3%, сообщает РБК со ссылкой на данные НБКИ. При этом количество отказов превысило показатели апреля и мая — самых сложных для России месяцев, когда практически вся страна сидела на карантине.

Опрошенные NEWS.ru банки отмечают, что если процент одобрения кредитов и снизился, то незначительно. В Банке ЗЕНИТ это связывают с насыщением рынка относительно отложенного спроса после пандемии. Кроме того, сокращение процентного спреда на фоне неустойчивости макроэкономики вынуждает банки уменьшить аппетит к риску и операционные издержки.

В банке считают, что пик спроса на ипотеку пришёлся на июль — август, когда кредитные организации снизили ставки по ипотеке вслед за ключевой ставкой. В этот период восстановилась активность на рынке и ожидалось снятие всех ограничительных мер. В сентябре тренд изменился: клиенты и банки стали осторожнее в данном вопросе.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Причина снижения доли одобренных ипотечных займов на российском рынке — возросшая неопределённость, вызванная ростом заболеваемости и возобновлением ограничительных мер, считают в Райффайзенбанке. Там поясняют, что в такой ситуации заёмщики с низким риском скорее воздержатся от того, чтобы брать кредиты. Поэтому входящий поток заявок может ухудшаться, в результате чего отдельные банки фиксируют снижение уровня одобрения.

Ситуация турбулентности и неопределённости, как правило, трактуется банками в пользу увеличения рисков, отмечает заместитель директора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко. Кредитные организации, по его словам, полагают, что новое увеличение случаев заболевания COVID-19 может привести к сокращению доходов граждан. Это означает, что рискует возрасти процент невозвратов по кредитам. При выдаче новых займов банки принимают в расчёт в том числе и этот риск — что по крайней мере до середины следующего года ситуация неопределённости будет сохраняться, пояснил эксперт.

И в Банке России, и в правительстве высказывались опасения, что рынок ипотеки может быть перегрет и его надо жёстче контролировать. Возможно, это стало причиной того, что банки стали более внимательно оценивать платёжеспособность заёмщиков. Это и привело к снижению процента одобрения кредитов для населения. Александр Пушко заместитель директора Института коммуникационного менеджмента при ВШЭ заместитель директора Института коммуникационного менеджмента при ВШЭ

Эксперт допускает, что дело может быть не только в банках, но и в том, что за жилищными кредитами стали обращаться люди, для которых ипотека является рискованным шагом. Первыми в банки обычно идут те, у кого есть первоначальный взнос и накопления, позволяющие выплачивать жилищный кредит даже в случае потери работы. Но когда активно заработал процесс выдачи ипотеки, в эту воронку начало втягивать и тех, кто по-хорошему не мог рассчитывать на долгосрочный кредит, пояснил специалист.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения в третьем квартале этого года сократились на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Ипотечный бум

С начала осени число ипотечных сделок в России стало резко расти. По данным Росреестра, в сентябре их было зарегистрировано почти 350 тыс. — на 52% больше, чем годом ранее. Впрочем, с учётом весеннего спада в выдаче жилищных кредитов из-за COVID-19 общее число зарегистрированных ипотечных сделок с начала 2020-го увеличилось лишь на 7%.

Денис Воронин/АГН «Москва»

Рост числа сделок в сентябре был вызван ажиотажным спросом на льготную ипотеку в ожидании окончания программы господдержки в ноябре, считает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.

Уровень одобрения ипотечных кредитов в среднесрочной перспективе будет зависеть от динамики развития экономической ситуации и соответствующего изменения доходов заёмщиков. Но маловероятно дальнейшее заметное ужесточение политики выдач, так как уже сейчас банки оценивают кредитные риски достаточно консервативно. Егор Лопатин старший аналитик рейтингового агентства НКР старший аналитик рейтингового агентства НКР

По данным Абсолют Банка, спрос на приобретение коммерческой недвижимости к концу лета вернулся на уровень февраля 2020-го, а за два осенних месяца вырос ещё на 15%.

Тем временем российский рынок ипотеки уже побил прошлогодний рекорд. По предварительным данным ДОМ.РФ и Frank RG, за десять месяцев 2020-го российские банки выдали более 1,3 млн кредитов на общую сумму 3,2–3,3 трлн рублей. Это больше, чем за весь 2019 год.

Огромный вклад в продолжающийся рост выдачи кредитов вносит программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5%, продлённая по инициативе президента РФ до середины следующего года. Однако не меньшую роль играют беспрецедентно низкие ставки в рыночном сегменте — сейчас они на уровне около 8%, а ещё год назад составляли 9–9,5%, — отметил руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

По его словам, выгодные условия кредитования позволяют ипотечным заёмщикам реализовывать отложенный спрос, в том числе на вторичном рынке. При этом в долгосрочной перспективе для роста доступности жилья одного снижения ипотечных ставок недостаточно. Нужно стабильное увеличение доходов населения, считает специалист.

Ещё одна причина ипотечного бума — активная распродажа новостроек, считает Александр Пушко. По его словам, российский рынок нового жилья сильно просел в 2019 году и в первом квартале 2020-го, в результате чего скопились нереализованные площади практически готового жилья. Народ стал их раскупать, что и запустило маховик спроса на относительно дешёвые ипотечные кредиты.

Раскрыть карты

Между тем увеличение отказов со стороны банков коснулось не только ипотеки. Как следует из данных НБКИ, в октябре на 0,6 п.п. снизился уровень одобрения по всем розничным кредитам — до 34%. К примеру, доля положительных решений по займам наличными и кредитным картам уменьшилась на 0,9 п.п. и составила 31,4%. Впрочем, в этом сегменте показатели в разгар пандемии были ещё хуже — ниже 30%.

По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», ситуация с выдачей кредиток ещё хуже. На начало осени банки одобрили лишь 22,3% заявок на получение кредитной карты. Это почти на треть меньше, чем годом ранее и в марте — во время начала пандемии, пишут «Известия».

Как писал NEWS.ru, в период пандемии COVID-19 россияне сократили количество используемых банковских карт, а также число и объёмы операций по ним. В результате число активных карт во втором квартале этого года уменьшилось на 4,5 млн единиц — это максимальное падение за последние пять лет.

Хотя задолженность по кредитным картам сильно не выросла, эмиссия кредитных карт с октября прошлого года по октябрь нынешнего увеличилась очень незначительно. Зато выросло количество дебетовых карт — более чем на 6%. Это говорит о том, что люди стараются не набирать кредиты, понимая, что это рискованно в условиях, когда можно легко потерять работу, — отметил Александр Пушко.

Банки, по его словам, также учитывают этот момент и ужесточают требования по кредитным продуктам, в том числе по банковским картам. Иначе возможен рост невозвратов по кредитам, предупреждает эксперт.