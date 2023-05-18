Инвестор предупредил о наихудшем экономическом кризисе с начала века Инвестор Роджерс: новый кризис в мировой экономике будет хуже, чем в 2008 году

Фото: Cris Faga/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новый финансовый кризис, с которым столкнется мировая экономика, окажется хуже событий 2008 года. Тогда в США кризис возник на фоне краха рынка ипотечных ценных бумаг. Такой прогноз сделал в интервью РИА Новости американский инвестор Джим Роджерс.

В этот раз будет хуже, чем в 2008 году, потому что долги сильно-сильно выше. <...> Не только в США, везде. Даже у Китая есть долги. А Япония, о боже мой... Вы не поверите, насколько выросли долги во многих странах, — отметил Роджерс.

При этом власти США, по словам инвестора, намерены винить в рецессии другие государства. Роджерс считает, что в складывающейся ситуации крупным банковским вкладчикам в Штатах следует быть осторожными и убедиться в надежности своего финансового учреждения.

Также инвестор предложил задуматься над открытием вкладов в банках за пределами США, поскольку многие из них, по мнению Роджерса, «надежны».

Ранее инвестор спрогнозировал рецессию в экономике США, которая начнется в нынешнем или следующем году и продлится порядка четырех-пяти лет. Причиной станет рекордная величина государственного долга страны.

Роджерс также отметил, что США ожидают серьезные экономические проблемы независимо от того, кто победит на выборах президента в 2024 году.