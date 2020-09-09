Интересы США в ситуации с «Северным потоком — 2» отметили в Германии

https://static.news.ru/photo/da94ff62-f263-11ea-8781-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Экономические интересы США играют важную роль в ситуации вокруг проекта «Северный поток — 2». Об этом заявила Мануэла Шлезвиг, премьер-министр земли Мекленбург — Передняя Померания, где шло строительство трубопровода.

США хотят, чтобы мы покупали американский газ, добытый методом фрекинга, а не российский газ, — цитирует РИА Новости Шлезвиг.

Чиновница добавила, что в дебатах вокруг проекта должно быть «больше честности и избирательности».

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский экспортный газопровод «Северный поток — 2» не нужен Германии. Об этом заявил экономист немецкого Berenberg Bank Хольгер Шмидинг. По словам эксперта, ФРГ легко могла бы себе позволить отказаться от строительства «Северного потока — 2». Шмидинг уверен, что влияние такого шага на национальную экономику будет незначительным.