Идею США ограничить доходы россиян назвали утопической Экономист Беляев назвал идею США ограничить доходы россиян утопической

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Идея США установить ценовой потолок на российскую нефть, чтобы ограничить доходы россиян, является абсолютно утопической, это не окажет никакого влияния на российскую экономику, заявил NEWS.ru экономист Михаил Беляев. По его словам, не существует такого механизма, который позволил бы установить потолок цен на российскую нефть, поскольку цены на нефть в основном регулируются ОПЕК, а арабские нефтедобывающие страны не захотят действовать по указке Вашингтона.

Может это и оказало бы влияние на российскую экономику, если бы это можно было сделать, но это чисто утопическое пожелание. Цены на нефть регулируются в основном ОПЕК, они устанавливаются основными добытчиками нефти, хотя США добывает много нефти, но в этой индустрии нет такого положения, чтобы кто-то мог единолично, кроме ОПЕК, устанавливать ориентиры цен, — сказал Беляев.

Экономист добавил, что ОПЕК давно действует самостоятельно и без оглядки на США. Члены организации, как нефтедобывающие и продающие сырье страны, вовсе не заинтересованы в установке потолка цен.

Они регулируют цены исходя из возможного спроса и предложения, но стараются держать их на максимально высоком уровне для того, чтобы не нарушать баланс, они не захотят ограничивать цены, тем более по указке США. Мы помним унизительный визит Джо Байдена на Ближний Восток, который ничем не закончился. Это говорит о том, что арабские страны ведут самостоятельную политику в области ценообразования. Нет такого механизма, который позволил бы реализовать американские мысли и догадки, — подытожил Беляев.

Пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер заявила, что лучший способ ограничить доходы жителей РФ — это установить так называемый ценовой потолок на российскую нефть. Она добавила, что данная мера приведёт в снижению мировых цен на энергоносители. По словам представителя Белого дома, данный вопрос будет обсуждаться на встрече министров финансов стран — членов G7.