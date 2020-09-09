И жить торопятся, и покупать спешат: россияне рекордно увеличили расходы

Повседневные расходы жителей России по сравнению с августом 2019 года выросли на 5,3%, что стало наибольшим показателем в данном периоде за все годы наблюдений. Это следует из исследования холдинга «Ромир», которое есть в распоряжении NEWS.ru. Опрошенные эксперты объясняют небывалый «посткоронавирусный» ажиотаж и дают советы на будущее.

По оценкам аналитиков, реальные, то есть очищенные от инфляции расходы россиян за месяц не изменились, а рост против августа 2019 года составил 1%. Они также стали самым высоким августовским значением. Траты в июле, равно как и в августе, являлись наибольшими в данном периоде за все годы наблюдений, при этом эксперты не исключили коррекции в динамике в ближайшее время, поскольку в прошлые месяцы драйвером роста расходов являлся отложенный спрос после карантинных мер.

В целом мы видим, что покупатель, начиная с мая, с точки зрения своих расходов возвращается к уровню привычных трат — после значимого скачка в марте и существенного проседания в апреле. Август 2020 года продемонстрировал самый высокий уровень трат за все годы наблюдений в этом месяце. При этом безусловно важным индикатором покупательских возможностей являются реальные расходы — очищенные от инфляции. Однако даже после очищения от инфляции расходы россиян в августе 2020 года стали самыми высокими, начиная с 2016 года. Анастасия Сидорина заместитель директора по работе с клиентами «Ромир» заместитель директора по работе с клиентами «Ромир»

При этом в августе расходы россиян с низким доходом не изменились. Россияне со средним доходом увеличили траты (1,7%), а с высоким, наоборот, сократили (-0,5%). «По сравнению с августом 2019 года все доходные группы увеличили свои расходы (3,6%, 9,8% и 0,5% соответственно)», отметили в «Ромире».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова резонно указывает, что до этого исследовательская компания «Ромир» сообщала, что «расходы в июне 2020 года являются наибольшими в данном периоде за все годы наблюдений». Рост реальных же потребительских расходов россиян (за вычетом инфляции) не такой значительный. И в июле-августе он был обусловлен отложенным из-за периода самоизоляции и неопределённости спросом, когда граждане обходились минимальным набором потребительских товаров и услуг.

В августе многие наконец решили поехать в отпуск. А так как данным летом все россияне после режима изоляции остались на родине (кто-то работает, отложив отпуск до открытия границ, кто-то летний отпуск проводит в России), то и повседневные расходы осуществляют на родине, а не на зарубежных курортах. Диана Степанова доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова

По мнению экономиста, существенного роста потребительских расходов осенью не предвидится, если не случится каких-то геополитических и экономических потрясений, повлекших за собой девальвацию рубля. Вот тогда уже расходы граждан, в том числе с инвестиционной целью, могут возрасти, прогнозирует она.

Всю весну и почти всё лето были закрыты непродовольственные магазины, центры развлечений, фитнес-клубы, напоминает консультант по финансовой грамотности проекта Минфина Вашифинансы.рф и эксперт Национального центра финансовой грамотности Оксана Сидоренко. В августе произошло открытие большинства бизнесов из вышеперечисленных категорий. Люди «изголодались» по шопингу, по времяпрепровождению в кафе, по занятиям спортом, отмечает аналитик.

Многие фитнес-центры начали продавать годовые абонементы (ранее это происходило регулярно, а в августе массово), чем, естественно, воспользовались посетители. К сожалению, есть немалое количество магазинов, которые вынуждены были закрыться по причине локдаунов. Но перед закрытием подавляющее большинство из них устроило грандиозные распродажи, чтобы максимально быстро освободить склады и арендуемые помещения. Чему, естественно, несказанно обрадовались посетители (не тому, что магазины закрываются, а огромным скидкам). Оксана Сидоренко консультант по финансовой грамотности проекта Минфина Вашифинансы.рф консультант по финансовой грамотности проекта Минфина Вашифинансы.рф

Руководитель регионального консультационно-методического центра по Самарской области и эксперт Национального центра финансовой грамотности Елена Бобкова говорит, что пандемия изменила не только привычный уклад жизни россиян, но и привела к частичной трансформации психологического настроя при планировании личного бюджета и выборе стратегии системы жизнеобеспечения семьи.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Во-первых, многим было сложно перестроить систему привычных запросов на постоянной основе. Человек быстро привыкает к хорошему, поэтому, «затянув пояса» в первые месяцы пандемии, с момента ослабления карантинных мер многие неосознанно стали возвращаться в привычную систему расходов, не сумев понять или принять, что обыденная система доходов потерпела крах. Ведь мир же вокруг практически не изменился. Во-вторых, плохую службу сослужила быстро сформированная «интернет-шоппинговая» зависимость. В допандемийные времена большинство россиян всё же большую часть товаров приобретали вне дома в оффлайн-режиме. А к августу 2020 года сформировалась привычка практически все потребительские запросы удовлетворять онлайн, отмечает Бобкова.

И будут ли дальше расти расходы, конечно, зависит от каждого из нас. Скорее всего, общая тенденция увеличения сохранится ещё, по крайней мере, месяц или два, прогнозирует куратор онлайн-технологий регионального консультационно-методического центра Игорь Григорьянц. А далее — зависит от социально-экономической ситуации в стране и мире. Ведь в 90-е годы XX века многие научились применять в повседневной жизни правило «по доходам и расходы», это вполне возможно и сейчас. Для жителя нашей страны со средним уровнем доходов пока не приходится говорить об их возможном увеличении, скорее, наоборот, проглядывается более типичная ситуация: цены растут, доходы падают. Ну а сократить или сохранить расходы — дело внутренней финансовой самодисциплины каждого россиянина в отдельности.