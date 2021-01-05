Хоть цена не расти: в новом году подорожают коммунальные услуги и водка

В 2021 году, скорее всего, подорожает большинство продуктов питания, заявил NEWS.ru управляющий директор рейтингового агентства НКР («Национальные кредитные рейтинги») Дмитрий Орехов. В первую очередь это обусловлено ростом инфляции и изменением курса рубля. Также на рост цен на продовольствие влияют рост тарифов, налогов, акцизов.

По прогнозу эксперта, в новом году подорожает молоко и молочная продукция, мороженое и питьевая вода из-за введения обязательной маркировки. Подорожают также и макаронные изделия, поскольку они зависят от цены на продовольственную пшеницу, стоимость которой сильно выросла в последнее время.

Коммунальные услуги должны подорожать на уровень инфляции (порядка 4–6% в зависимости от региона). Из-за роста акцизов на сигареты на 20% с 2021 года прогнозируется увеличение средней стоимости пачки сигарет с 120 руб. до 140 руб. Алкоголь также подорожает: в 2021 году в связи с борьбой с пьянством среди населения на 3–6% вырастут минимальные розничные цены на водку, коньяк и шампанское. Дмитрий Орехов управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР

Что касается коммунальных услуг, то тут надо напомнить, что с 1 января прекращается мораторий на штрафы и отключения услуг ЖКХ за неуплату. Если мораторий отменят, то большое число российских семей окажется в долгах. И возможные штрафы — ещё не самое большое зло (при среднемесячных счетах примерно в 5 тысяч рублей они составят за несколько месяцев около 100 рублей).

NEWS.ru

Не забываем, что в конце 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил пакет решений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. Для стабилизации цен на муку и хлеб правительство установило тарифную квоту в размере 17,5 млн тонн на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

При превышении этого объёма экспортёрам придётся платить пошлину в 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем 100 евро за одну тонну, а в пределах квоты пошлиной в размере 25 евро за тонну будет облагаться только пшеница. Мера затрагивает продукцию, вывозимую за пределы Таможенного союза, и будет действовать с 15 февраля до 30 июня 2021 года.

В конце осени прошедшего года аналитики отмечали, что за девять месяцев цены на продукты питания в России выросли на добрых 3,3%. Октябрьская девальвация рубля принесла российской экономике новое ускорение инфляции. По итогам ноября индекс потребительских цен прибавил 4% в годовом выражении, показав рекордный более чем за год рост.

Обо всём этом нам напоминает статистика Росстата. Это значительное опережение официального уровня инфляции и декларируемого годового ориентира Центробанка. Росстат признал даже, что некоторые виды продовольствия подорожали в последнее время на десятки процентов, а рост цен на лекарства вдвое превысил условный ориентир ЦБ РФ.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономисты отмечают, что бытовая техника, электроника, гаджеты, одежда, обувь и косметика в 2020 году в среднем вздорожали на 15–20% в связи с девальвацией рубля и сокращением складских запасов по старым ценам. И очевидно, что дальнейший ценовой скачок будет зависеть от динамики курса рубля к евро и доллару.

Кстати, как показывали недавние опросы ФОМ, около 40% россиян ожидают, что цены на основные продукты, товары и услуги в ближайшее время будут расти быстрее, чем прежде. При этом сохранения нынешнего темпа инфляции ожидают 38% граждан Необъятной.

С середины декабря первый зампред правительства России Андрей Белоусов поручил проводить ежедневный мониторинг цен на социально значимые товары. При этом производители базовых продуктов и розничных сетей подписали соглашения, которые предусматривают снижение цен при поставке для торговых сетей и ограничение цен в рознице.