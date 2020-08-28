Hearst Corporation покинула сеть российских СМИ

https://static.news.ru/photo/051f92f6-e918-11ea-861c-fa163e074e61_660.jpg Виктор Шкулев Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Американская Hearst Corporation продала Виктору Шкулеву долю в сети из 43 региональных сайтов. Среди порталов — уральский портал E1.ru и новосибирский ресурс Ngs.ru, которыми владела через Hearst Shkulev Digital Regional Network.

Предприниматель подтвердил сделку, однако сумму соглашения не назвал. Но он добавил, что заплатил собственные деньги. По его словам, продажу предложил именно он, передаёт «Коммерсант». В Hearst Corporation на запрос газеты не ответили.

Политических причин у сделки нет, — подчеркнул Шкулев.

Зарегистрированное в феврале 2020-го «СГП Холдинг» Шкулева выкупил доли в компаниях, связанных с сетью. Сделка оказалась сложной. 30 июля «СГП Холдинг» приобрёл у голландской Hearst Shkulev Digital Regional Network 99% «Сети городских сайтов» и 1% «Интернет-технологий», а также 20% «Эйчэсди Холдинг» у «Ай-пи-эйч Холдингз Восток» (принадлежит голландской International Publications Holding), пишет «СПАРК-Интерфакс».

Теперь группа городских онлайн-ресурсов функционирует под брендом Shkulev Media Holding. Она является крупнейшей в стране — 43 портала, 17 редакций в разных городах РФ. Слово Hearst исчезло. Американская корпорация сохранила за собой 20% компании Hearst Shkulev Media, издающей в РФ журналы Elle, Maxim, Marie Claire и ряд других. Hearst являлась её соучредителем, а в 2015-м, после вступления в силу ограничений на долю зарубежных инвесторов в российских средствах массовой информации, Шкулев нарастил свою долю с 50% до 80%.

Накануне Сбербанк приобрёл крупнейший российский картографический сервис 2ГИС. Совместно они будут развивать технологическую платформу и продукты компании.

Оценка 100% долей компании для сделки составила 14,3 млрд руб. Доля кредитной организации составила 72%, доля совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru Group в сфере транспорта и еды — 3%. Основатели и менеджмент сохранили за собой долю 25% в компании. Инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global полностью вышли из капитала 2ГИС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что китайская компания ByteDance консультируется с экспертами по поводу полной или частичной продажи социальной сети TikTok. Вероятными покупателями могут стать IT-гиганты — Microsoft, Oracle, Twitter и Netflix. Сумма сделки может достичь $20–50 млрд. Основной претендент по-прежнему Microsoft. Конкурентом корпорации может стать Oracle.

Предложения, касающиеся продажи TikTok, поступали также представителям Netflix и Twitter, отмечается в материале. Однако пока нет ясности, «действительно ли эти компании заинтересованы» в заключении сделки.