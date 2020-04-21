Греф рассказал о последствиях коронавируса для экономики РФ

https://static.news.ru/photo/4295ee8c-83d8-11ea-94ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о влиянии мер по преодолению кризиса из-за коронавируса на российскую экономику. По его словам, страна может потратить до 10% ВВП.

Эти деньги будут выделены на помощь людям, пострадавшим от пандемии, отметил он в эфире Сбербанк TV.

Я считаю, что мы до 10% ВВП можем раздать на преодоление кризиса, на помощь людям. Не то, что называется «вертолётные деньги», чтобы помогать всем, но помочь тем людям, которые попали в сложную ситуацию; помочь тем компания, те самые 11 отраслей, которые попали в сложную ситуацию из-за этого кризиса, — подчеркнул он.

Ранее, как писал NEWS.ru, Греф заявил, что в Российской Федерации нет возможности и инструментов, чтобы как в США раздавать населению деньги из-за пандемии коронавируса.

Федеральные власти США в рамках пакета мер по стимулированию экономики для преодоления последствия пандемии коронавируса готовы выделить примерно по три тысячи долларов на семью.