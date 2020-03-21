https://static.news.ru/photo/04e0f0be-6c59-11ea-9120-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Федеральные власти США в рамках пакета мер по стимулированию экономики для преодоления последствия пандемии готовы выделить примерно по три тысячи долларов на семью. Об этом заявил в воскресенье министр финансов США Стивен Мнучин.

Семья из четырёх человек получит чек в среднем на 3 тыс. долларов, — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что эта сумма поможет им продержаться. В числе других мер он назвал предоставление бизнесу кредитов на выгодных условиях, а также выплату расширенных пособий по безработице для тех, кто остался без работы из-за коронавируса. Отдельно оговаривается, что правительство собирается выделить около $110 млрд долларов больницам.

Кроме того, Мнучин заявил, что пакет мер, о которых идёт речь, рассчитан на 10–12 недель. По его мнению, ситуация с коронавирусом — не финансовый кризис, который может продолжаться годами.

Как писал NEWS.ru ранее, министр финансов США Стивен Мнучин сообщил о том, что экономические последствия из-за угрозы распространения нового типа коронавируса могут быть гораздо более ощутимы, чем от финансового кризиса в 2008 году.