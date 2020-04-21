Греф: Россия не может раздавать людям деньги из-за коронавируса, как США

https://static.news.ru/photo/395493d4-83cc-11ea-806d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Российской Федерации нет возможности и инструментов, чтобы как в США раздавать населению деньги из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

Заявление руководителя кредитной организации приводит ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, федеральные власти США в рамках пакета мер по стимулированию экономики для преодоления последствия пандемии коронавируса готовы выделить примерно по три тысячи долларов на семью. Об этом заявил министр финансов страны Стивен Мнучин. Он добавил, что эта сумма поможет им продержаться.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,48 млн человек, погибли 170,73 тысячи, выздоровели 654,5 тысячи.

В России на 21 апреля общее число инфицированных достигло 52 763, умерли 456, выздоровели 3873.