Греф предрёк России инфляцию не выше 6%

Глава Сбера Герман Греф заявил, что годовая инфляция в России вряд ли пробьёт уровень в 6%. Об этом он заявил на ПМЭФ, трансляция ведётся на официальном сайте форума.
У меня нет ощущения, что инфляция пробьёт барьер в 6%, — произнёс он.
По его мнению, осенью, вероятно, будут наблюдаться снижающиеся тенденции. Он пояснил, что пришёл к таким выводам исходя из комментариев главы банка России Эльвиры Набиуллиной.
У меня нет сомнений, что ЦБ справится, и в следующем году мы будем иметь контролируемую ситуацию, — заключил Греф.
Ранее сообщалось, что годовая инфляция в апреле снизилась в большинстве российских регионов. Наименьший рост цен зафиксирован на Чукотке (1,94%), наибольший — в Дагестане (7,98%). Замедление в основном связано с тем, что годом ранее в этот период цены на продовольствие выросли очень значительно.
На сегодняшний день при расчёте инфляции наибольшее значение придаётся ценам на продукты питания и безалкогольные напитки: их вес в потребительской корзине составляет от 20% до 47%. Жилищные затраты учитываются только в составе расходов на ЖКУ, их доля составляет от 9,6% до 15,5%.