Греф предрёк России инфляцию не выше 6%

https://static.news.ru/photo/1a287674-c511-11eb-81df-96000091f725_660.jpg Герман Греф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Сбера Герман Греф заявил, что годовая инфляция в России вряд ли пробьёт уровень в 6%. Об этом он заявил на ПМЭФ, трансляция ведётся на официальном сайте форума.

У меня нет ощущения, что инфляция пробьёт барьер в 6%, — произнёс он.

По его мнению, осенью, вероятно, будут наблюдаться снижающиеся тенденции. Он пояснил, что пришёл к таким выводам исходя из комментариев главы банка России Эльвиры Набиуллиной.

У меня нет сомнений, что ЦБ справится, и в следующем году мы будем иметь контролируемую ситуацию, — заключил Греф.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в апреле снизилась в большинстве российских регионов. Наименьший рост цен зафиксирован на Чукотке (1,94%), наибольший — в Дагестане (7,98%). Замедление в основном связано с тем, что годом ранее в этот период цены на продовольствие выросли очень значительно.

На сегодняшний день при расчёте инфляции наибольшее значение придаётся ценам на продукты питания и безалкогольные напитки: их вес в потребительской корзине составляет от 20% до 47%. Жилищные затраты учитываются только в составе расходов на ЖКУ, их доля составляет от 9,6% до 15,5%.