Греф анонсировал повышение ставок по вкладам Греф заявил, что 25 сентября произойдет повышение ставок по вкладам Сбера

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

С 25 сентября ставки по вкладам Сбера будут повышены 0,3-0,4 процентного пункта, заявил на открытии кампуса «Школы 21» в Великом Новгороде глава кредитной организации Герман Греф. По его словам, с завтрашнего дня также поднимутся ставки по ипотеке — они вырастут на 0,5 процентного пункта, передает ТАСС.

По ипотеке мы сегодня поднимаем базовые ставки на 0,5 процентного пункта, и с завтрашнего дня они вступают в силу. Ну и затем, с 25 сентября, мы будем еще по отдельным наиболее популярным линейкам поднимать на 0,3-0,4 процентного пункта ставки по депозитам, — объяснил Греф.

Он добавил, что максимальная доходность по вкладам Сбера составляет 12%.

Ранее Центробанк повысил ключевую ставку с 12% до 13%. В Банке России пояснили: решение принято советом директоров на фоне высокого инфляционного давления и реализации существенных проинфляционных рисков. В частности, был отмечен рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска товаров в стране. Меры ЦБ направлены на ограничение отклонения показателей инфляции от целевого уровня в 4%. Предполагается, что его удастся достичь в 2024 году.