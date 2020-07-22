Госдума одобрила запрет на расплату криптовалютой

https://static.news.ru/photo/7b3e23a2-cc22-11ea-bef9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы приняли закон, который запрещает использовать криптовалюту в качестве средства платежа в России. Однако документ позволит с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА).

Под ЦФА подразумеваются цифровые права, выпуск и учёт. Они могут быть объектом залога, сделок купли-продажи и обмена одного ЦФА на другой. Несмотря на это, они не признаются средствами платежа. Банк России будет уполномочен определять основные признаки ЦФА, которые смогут лишь квалифицированные инвесторы.

Цифровая валюты в законодательстве — это совокупность электронных данных, которые содержатся в информационной системе. Она может быть принята в качестве платежа, но не является денежной единицей.

Отмечается, что в рамках второго чтения из документа было исключено несколько понятий. В частности, речь идёт о «токенах» и «майнингах». Более подробное регулирование цифровых валют будет определено в другом законе.

NEWS.ru ранее писал, что закон о цифровой валюте может быть принят Государственной думой в ходе осенней сессии.