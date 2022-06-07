Госдеп обвинил Путина в шантаже по продовольственному кризису

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Владимира Путина обвинили в том, что он старается не допустить поставок продовольствия, из-за чего миру грозит продовольственный кризис. С таким заявлением выступил глава Госдепа Энтони Блинкен. Он уверен, что президент России занимается шантажом, чтобы «мир согласился с его требованиями и отменил санкции».

Президент Путин не допускает поставок продовольствия [и добивается того], чтобы мир согласился с его требованиями и отменил санкции. Иными словами, если выражаться попросту, это шантаж, — заявил Блинкен на онлайн-встрече по продовольственной безопасности.

По его мнению, проблема в том, что из-за морской блокады Украина не может вывезти урожай в пункты назначения. Например, в одесских хранилищах и на судах там находится около 20 миллионов тонн пшеницы.

При этом Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия готова дать гарантии беспрепятственного прохода судов с украинским зерном, если Киев разминирует свои порты, и может обеспечить вывоз товара через подконтрольные России порты, такие как Бердянск и Мариуполь, или же вывозить зерно через Белоруссию по железной дороге. Зеленский отказался от предложения российского лидера.