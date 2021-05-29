Госбанки наживаются на доверии россиян

Государственные банки не злоупотребляют своей репутацией надёжного места для крупных вкладов: как оказалось, ставки по вкладам больше 1,4 млн рублей, не подпадающим под действие страховки, даже немного выше, чем по небольшим вкладам. Кому это интересно, спросите вы?

Не спешите, эти выводы могут быть полезны каждому вкладчику в России, даже если у него нет 1,4 млн рублей сбережений. С 2003 года в России действует система страхования вкладов, которая гарантирует, что в случае прекращения работы банка АСВ вернёт деньги вкладчикам. Однако агентство ограничивает объём средств, подлежащих возврату. Лимит увеличивали в каждый значимый финансовый кризис.

Можно ожидать, что статус государственного банка ассоциируется у населения с повышенной сохранностью вкладов, особенно на суммы сверх лимита (это явление экономисты называют неявным страхованием вкладов). И если у вас есть сумма сверх лимита страхования, вы можете захотеть эти деньги отнести в государственный банк, потому что считаете его более надёжным. Однако государственный банк, понимая это, может недоплачивать по крупным вкладам при прочих равных — по крайней мере, именно такое явление наблюдают в мире уже 30 лет. Интересно, верно ли это утверждение и для России?

Для ответа на этот вопрос были собраны данные о ставках по вкладам, сроках, размерах и валюте депозита. Чтобы оценить разницу ставок при прочих равных условиях, учитывались почти все возможные характеристики. Это и размер вклада (превышающий или не превышающий лимит страхования), и валюта, и его срок, возможность пополнять или изымать средства без комиссии, размер и форма собственности банка (государственный или частный), показатели его деятельности и другие переменные.

В выборке, собранной летом 2020 года, оказались предложения почти трети государственных и частных банков России. Большая часть предложений (70%) относится к вкладам в пределах лимита страхования (они меньше 1,4 млн рублей).

Анализ данных показал, что средние значения ставки на вклады более 1,4 млн рублей выше, чем по депозитам внутри этого лимита (и чем больше сумма, тем выше ставка) при прочих равных. И это объяснимо — разница в ставках по вкладам до 1,4 млн и более примерно равна ставке взноса банка в Агентство по страхованию вкладов. Это значит, что банки предлагают вкладчикам то, что им не нужно перечислять в АСВ.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В государственных же банках ставки в среднем ниже по всем вкладам, чем в частных. Если смотреть на крупные вклады, то при прочих равных ставки по ним оказываются в среднем выше, чем в частных. То есть госбанки предлагают не настолько низкую ставку на вклады свыше 1,4 млн рублей, но всё равно она ниже, чем то, что предлагают частные. Причём по этим крупным рублёвым депозитам в государственных банках заметна интересная зависимость ставки от размера кредитной организации — самые высокие надбавки в ставке предлагают в малых и крупных госбанках при прочих равных, а чем ближе размер госбанка к среднему, тем ниже ставка.

Почему же госбанки не снижают, а даже предлагают ставку по крупным вкладам выше, чем их частные коллеги при прочих равных? Всё просто — госбанки недоплачивают в других аспектах. Во-первых, госбанки просто недоплачивают по депозитам в сравнении с частными банками. Мы-то думали, что госбанки могут недоплачивать только по депозитам сверх лимита страхования, а они недоплачивают по всем. Причём мы видим, что чем больше госбанк, тем больше он недоплачивает. Во-вторых, если взять некрупные госбанки (те, которые не относятся к категории системно-значимых), то они существенно недоплачивают ещё и по депозитам в долларах. Поэтому в любом случае госбанк в убытке не остаётся.

Автор — доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Генрих Пеникас (в тексте выражено личное мнение, которое может не соответствовать официальной позиции аффилированной организации).