https://static.news.ru/photo/0c609c84-4b36-11ea-be76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова пообещала провести проверку в аптеках. Она намерена отыскать учреждения, которые намеренно завышают цены на медицинские препараты и средства защиты.

Безусловно, да. ФАС сейчас пойдет с проверками, это беспрецедентно и недопустимо, — цитирует её РИА Новости.

На сегодняшний день коронавирусом заразились более 37 тысяч человек. От болезни скончались 813. Однако 2702 людям удалось полностью излечиться.

Как писал NEWS.ru ранее, Россия готова нарастить производство медицинских масок втрое. На сегодняшний день производством средств защиты занято около 20 российских предприятий. Ежедневно они выпускают около 900 тысяч масок.