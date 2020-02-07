https://static.news.ru/photo/f5115142-49c6-11ea-b326-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил о возможности увеличения производства защитных масок до 900 млн единиц в год.

По словам Мантурова, на сегодняшний день производством масок занято около 20 российских предприятий. Ежедневно они выпускают около 900 тысяч средств защиты.

Объём производства — всего по стране в год мы можем до 900 миллионов масок, мощности позволяют. Но раскрутка производства требует времени. В течение недели-двух всё устаканится, а потом будет другая проблема — куда девать. Мы коллегам дали обещание, что если будут излишки, мы обеспечим Росрезервом, — цитирует его РИА Новости.

Также он добавил, что страна не должна подводить своих производителей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что раскупленные в России медицинские маски нашлись в Китае. Спекулянты на улицах начали продавать их по цене, которая в 7–8 раз превышает реальную.