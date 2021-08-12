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Главу мусорного оператора пообещали уволить из-за свалок в Крыму

13:13, 12 августа 2021
Главу мусорного оператора пообещали уволить из-за свалок в Крыму ГУП РК Крымэкоресурсы Фото: vk.com/comcrimeaecores
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Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил провести расследование по факту несвоевременного вывоза мусора в Феодосии, Судаке, Керчи и Симферополе. Поставлен вопрос о несоответствии занимаемой должности руководителя госпредприятия «Крымэкоресурсы», сообщается на сайте правительства республики.

Отмечается, что административным расследованием должен заняться глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк. Основной причиной послужили многочисленные жалобы на несвоевременный вывоз отходов в городах республики.

В ходе заседания начальник Инспекции по жилищному надзору Элина Акулова отметила, что за неделю ведомство получило более трёхсот жалоб на вывоз бытовых отходов. Абсолютным антилидером по этому показателю стал Симферополь (более 100 жалоб).

Ранее в Совбезе России рассказали о темпах роста несанкционированных свалок в стране. По словам помощника секретаря ведомства Александра Абелина, эти показатели ежегодно достигают отметки 30%. При этом ежегодно очищается лишь от 3% до 40% образованных отходов.

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