Глава Минтруда заявил, что массовых сокращений в России не планируется

Массовые сокращения сотрудников в российских компаниях не планируются, заявил глава Минтруда Антон Котяков, которого цитирует ТАСС. Глава ведомства добавил, что в службы занятости такие уведомления не поступали.

Массовых сокращений на рынке труда на данный момент не планируется, — заявил он.

По словам Котякова, согласно действующему трудовому зaконодательству, работодатель обязан уведомить службу зaнятости в случае планируемого сокращения работников за два месяца до сокращения, а если это массовое сокращение, то за три месяца. На cегодняшний день таких уведомлений в центры занятости на территории Роcсийской Федерации не поступало.

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