Кабмин расширил безработным россиянам доступ к социальным контрактам

Правительство России расширило безработным гражданам доступ к социальным контрактам. Согласно подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным постановлению, доход лиц, уволенных после 1 марта, не будет учитываться при оценке дохода семьи для заключения такого контракта, говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Социальным контрактом называется договор, заключаемый между органами соцзащиты и малоимущей семьёй или гражданином. Благодаря ему можно пройти переобучение, открыть собственное дело, получить поддержку в трудной ситуации.

Контракт заключается с гражданами со среднедушевым доходом в семье ниже прожиточного минимума. Среднедушевой доход семьи рассчитывается на основе доходов всех её членов за последние три месяца. В текущем году делается исключение: при расчёте дохода семьи не будет учитываться заработок тех её членов, которые были уволены после 1 марта и признаны безработными.

Это позволит оперативно поддержать семью в том случае, если один из родителей потерял работу и испытывает затруднения в трудоустройстве, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Мишустин подписал постановление о субсидиях для компаний, которые будут трудоустраивать молодёжь в возрасте до 30 лет. Их размер будет зависеть от количества нанятых работников и ряда других показателей.