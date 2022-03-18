Кабмин расширил безработным россиянам доступ к социальным контрактам
Сергей Попов
Сергей Попов
13:13, 20 марта 2022
Председатель правительства Российской Федерации Михаил МишустинФото: Russian Government/via Global Look Press
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Правительство России расширило безработным гражданам доступ к социальным контрактам. Согласно подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным постановлению, доход лиц, уволенных после 1 марта, не будет учитываться при оценке дохода семьи для заключения такого контракта, говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.
Социальным контрактом называется договор, заключаемый между органами соцзащиты и малоимущей семьёй или гражданином. Благодаря ему можно пройти переобучение, открыть собственное дело, получить поддержку в трудной ситуации.
Контракт заключается с гражданами со среднедушевым доходом в семье ниже прожиточного минимума. Среднедушевой доход семьи рассчитывается на основе доходов всех её членов за последние три месяца. В текущем году делается исключение: при расчёте дохода семьи не будет учитываться заработок тех её членов, которые были уволены после 1 марта и признаны безработными.
Это позволит оперативно поддержать семью в том случае, если один из родителей потерял работу и испытывает затруднения в трудоустройстве, — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Мишустин подписал постановление о субсидиях для компаний, которые будут трудоустраивать молодёжь в возрасте до 30 лет. Их размер будет зависеть от количества нанятых работников и ряда других показателей.