Путин анонсировал повышение социальных выплат россиянам из-за роста цен

В ближайшее время в России будут увеличены социальные выплаты, пенсии, прожиточный минимум, МРОТ и зарплаты бюджетников. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов 16 марта. Он поручил кабмину рассчитать точные параметры повышения выплат.

Очевидно, что такие меры надо расширять, в том числе за счёт механизма социального контракта. Понимаю, что серьёзно бьёт по доходам людей рост цен. Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, — сказал Путин.

При этом было особо подчёркнуто, что правительство должно обеспечить работу по социальным выплатам так, чтобы при изменении ситуации в семьях они автоматически получали помощь.

Отдельно глава РФ упомянул помощь гражданам, лишившимся работы в условиях санкций. Власти должны будут проанализировать эффективность мер поддержки безработных и принять соответствующие решения, включая меры «за счёт механизма социального контракта».

Главной целью Путин назвал снижение уровня бедности и неравенства в стране. По его словам, «это вполне реализуемая задача даже сегодня».

В ходе совещания президент рассказал и о мерах поддержки экономики в целом: для смягчения последствий «экономической войны» против РФ глава государства распорядился расширить полномочия губернаторов, создать штабы по экономическому развитию и приказал ФАС и правительству постоянно отслеживать ситуацию с ценами.