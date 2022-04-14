Глава МИД Италии заявил о невозможности оплаты поставок газа в рублях

Италия не может платить России за поставки газа в рублях, поскольку это будет нарушением санкций, введённых Евросоюзом, заявил в эфире Radio 2 министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо. Он отметил, что с технической точки зрения РФ вводит эмбарго против себя самой.

Мы не можем платить в рублях, <...> это невозможно, потому что означало обход санкций в отношении Центробанка, — сказал глава МИД.

Ди Майо добавил, что Риму необходимо диверсифицировать поставки газа. При этом подчеркнул, что в ходе поисков новых каналов получения топлива нужна «предельная осторожность».

Накануне президент России Владимир Путин заявил о сбоях в оплате поставок энергоресурсов за рубеж. По его словам, перевод платежей задерживают банки недружественных РФ стран. Глава государства также поручил переориентировать экспорт энергоресурсов с Запада на рынки Юга и Востока.

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, который определяет новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран, которые ввели санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. Согласно документу, компании из таких государств должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, а тот, в свою очередь, будет покупать рубли на бирже и переводить их на специальные рублёвые счета импортёров. Именно с них и будет производиться оплата поставок в пользу «Газпрома».