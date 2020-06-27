Глава «Автодора»: стоимость проезда по ЦКАД составит 2,5 рубля за километр

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Российские авиакомпании сократили в мае международные перевозки на 99,5% по сравнению с маем 2019 года. Всего за месяц было перевезено 25,9 тысячи пассажиров.

Кроме того, в мае также сократились внутренние перевозки — на 84,5%, до 923 тысяч пассажиров, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росавиации. В январе – мае авиакомпании перевезли 24,96 млн...