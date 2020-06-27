Глава «Автодора»: стоимость проезда по ЦКАД составит 2,5 рубля за километр

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко сообщил, что стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 рубля за километр.
По ЦКАД 2,5 рубля за км. Там 339 км — умножайте на 2,5. И знаете, на сегодняшний день больше 50% пользуется транспондерами. Это позволяет ещё 20% скинуть, — процитировали главу «Автодора» в ТАСС.
Движение по пятому участку ЦКАД от Новорижского до Можайского шоссе было открыто 29 июня 2020 года.
Вячеслав Петушенко отметил, что этот участок состоит из нового 12-километрового отрезка ЦКАД, а также реконструированной старой части А-107 «Московское малое кольцо» протяжённостью 11 километров, сообщает «Интерфакс».
Ранее NEWS.ru писал, что Счётная палата обнародовала финансовые нарушения при строительстве ЦКАД. В ведомстве обратили внимание, что стоимость строительства ЦКАД всё растёт и не заканчивается.