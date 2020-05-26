Глава AmCham не ожидает оттока американских инвестиций из РФ

Главный экономист Citibank в России, Украине и Казахстане Иван Чакаров заявил, что цены на нефть до конца года могут подняться.

Мы полагаем, что средняя цена за нефть в 2020 году составит $36 за баррель Brent и к концу года может возрасти до $56, — отметил эксперт. По его словам, сотрудники...