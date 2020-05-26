Глава AmCham не ожидает оттока американских инвестиций из РФ

Глава Американской торговой палаты (AmCham) Алексис Родзянко заявил, что не ожидает оттока инвестиций США из России на фоне эпидемии коронавируса.
Я не вижу предпосылок к оттоку инвестиций. Скорее всего будет их сокращение или пересмотр сроков. Так в нефтегазовом секторе были крупные инвестиционные планы. Они, хоть и не аннулированы, но отложены на будущее, — сказал Родзянко в интервью NEWS.ru.
Он добавил, что арест основателя Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви вредит интересам России и посылает негативный сигнал американским инвесторам.
Этот вопрос оказывает сильное влияние на принятие решений со стороны иностранных инвесторов относительно частного капитала, развития новых компаний, вложений в перспективный бизнес в России. Это то, чем занимался Baring Vostok, Майкл Калви и его команда. Текущая ситуация посылает негативный сигнал американским инвесторам. Это как кость в горле, и чем дольше она будет сохраняться, тем больше она будет вредить интересам России с точки зрения привлечения инвестиций, — сказал глава AmCham.
Полностью интервью А.Родзянко опубликовано на сайте NEWS.ru.
Как писал NEWS.ru, половина американских компаний, работающих в России, готовится к сокращению сотрудников, заявил Родзянко.
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