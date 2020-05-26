Сокращения ждут половину американских компаний в России

Предприниматель Олег Кан, известный также как «крабовый король», заявил, что журналистка Ксения Собчак, купив долю в компаниях по добыче крабов, должна была привлечь внимание общественности к их продукту.

Бывший топ-менеджер «Роснефти» Игорь Соглаев предложил телеведущей принять участие в этом проекте. Бизнесмены рассчитывали, что экс-кандидат в президенты РФ не только прославит компанию, но и обратит внимание властей на проблемы...