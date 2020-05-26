Сокращения ждут половину американских компаний в России

Половина американских компаний, работающих в России, готовится к сокращению сотрудников, заявил глава Американской торговой палаты (AmCham) Алексис Родзянко.
В компаниях ожидают снижение планов по продажам, падение доходов. Примерно половина компаний сообщила, что постарается сохранить свой персонал, но другая половина из-за всех этих проблем будет вынуждена пойти на сокращения, — сказал Родзянко в интервью NEWS.ru.
Он пояснил, что AmCham провела в апреле опрос среди компаний-членов палаты, в котором респондентов спрашивали о том, как коронавирус повлиял на их работу. по его словам, лишь немногие ответили, что смогут сохранить свои целевые показатели в этом году. Родзянко добавил, что крупные американские компании пока не собираются уходить с российского рынка.
Я не слышал о том, чтобы кто-то из крупных компаний собирался уходить с рынка. Кроме того, ситуация с пандемией в России не уникальна. Российская экономика так же, как и экономики других стран, пострадала от пандемии и связанных с ней ограничений. Единственная особенность заключается в том, что российская экономика в большей степени зависит от цен на энергоносители, а они очень сильно упали, — отметил он.
Полностью интервью А.Родзянко опубликовано на сайте NEWS.ru.
Как писал NEWS.ru, Родзянко назвал вывод Россией средств из государственных долговых бумаг США конъюнктурным решением.
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